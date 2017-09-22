Севастополь получил от Ленинградской области мобильный офис центра занятости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя получило правительства Ленинградской области мобильный офис центра занятости - автомобиль, оснащенный оборудованием, необходимым для приема соискателей в отдаленных районах города. Торжественная передача мобильного офиса состоялась в пятницу в Севастополе, передает пресс-служба городского правительства.
"Услуги Центра занятости населения станут доступнее для жителей отдаленных районов региона благодаря передвижному мобильному центру, который сегодня правительство Ленинградской области передало правительству Севастополя. Автомобиль отечественного производства оснащен несколькими компьютерами, всей необходимой техникой, местами для сотрудников и посетителей", - сказано в сообщении пресс- службы.
Важность появления мобильного офиса у севастопольского Центра занятости отметил замгубернатора Севастополя Юрий Кривов.
"Более 7% населения региона живет в сельской местности и такой подарок, безусловно, поможет службе занятости и работникам департамента социальной защиты оперативно оказывать содействие в трудоустройстве", - сказал он.
В свою очередь зампредседателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов отметил, что "мобильные центры себя отлично зарекомендовали в Ленинградской области", где они по графику выезжают в отдаленные районы.