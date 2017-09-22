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США расследуют дело о полетах министра здравоохранения на частных самолетах

Общество
22 сентября, 21:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, сентября. /ТАСС

В Конгрессе демократы призывают к созданию спецкомиссии по расследованию этого дела

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства здравоохранения и социальных служб США Дэниел Левинсон, выполняющий функцию независимого надзорного органа, начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства Томасом Прайсом частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств. Об этом сообщила в пятницу представитель инспектора Тезия Уильямс.

Во вторник американская газета Politico рассказала о том, что Прайс 24 раза воспользовался частными самолетами для полетов по США и потратил на них около 300 тыс. долларов из бюджета.

"Мы относимся к этому очень серьезно, и когда возникли вопросы о потенциально неприемлемых поездках, мы безотлагательно начали изучать данную проблему, - говорится в распространенном заявлении Уильямс, - Я могу подтвердить, что работа (расследование - прим. ТАСС) идет полным ходом и будет закончена в кратчайшие сроки".

По сведениям издания, министр с начала мая для путешествий по стране по рабочим вопросам использовал частные чартерные самолеты, а не пользовался регулярными рейсами. В среду демократы направили генеральному инспектору просьбу начать расследование в связи с тем, что глава ведомства мог нарушить федеральный закон, обязывающий должностные лица приобретать самые дешевые билеты из всех доступных.

Как отметила Уильямс, в ходе расследования будет изучено, соответствовали ли действия Прайса законодательству, которое указывает чиновникам, что "налогоплательщики должны платить не более чем необходимо за их передвижения". По словам Уильямс, аппарат генерального инспектора в частности запросит у ведомства всю документацию по совершенным поездкам и внимательно изучит их.

Пресс-секретарь министра Шармейн Ист сообщила в пятницу, что Прайс вынужден был воспользоваться услугами частных самолетов из-за своего жесткого графика работы. Она также рассказала, что глава ведомства был вынужден отменить важное мероприятие, организованное его министерством, из-за задержки регулярного рейса. "Министр Прайс, покидая округ Колумбия (на территории которого расположен Вашингтон - прим. ТАСС), хочет приложить максимум усилий, чтобы быть как можно ближе к настоящим американцам. Потеря четырех часов [в ожидании регулярного рейса] в аэропорту, и отмена мероприятия, на котором должен был присутствовать министр - не самое лучшее использование денег налогоплательщиков", - пояснила она.

В Конгрессе США демократы уже призывают к проведению слушаний и созданию спецкомиссии по отдельному расследованию данного дела.

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