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В Кремле проходит концерт в честь 25-летнего юбилея Ингушетия и Карачаево-Черкесии

Общество
22 сентября, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала совместный концерт ярким событием культурной жизни страны

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Концерт по случаю 25-летия Республик Ингушетия и Карачаево-Черкесия, а также выставка старинных ингушских костюмов проходят в пятницу в Государственном Кремлевском Дворце, передает корреспондент ТАСС.

"Концерт мастеров искусств Ингушетии и Карачаево Черкессии - яркое событие культурной жизни нашей страны. Совместные выступления артистов дают возможность прикоснуться к культуре и истории этих кавказских республик, а также являются свидетельством дружбы и взаимопонимания этих народов", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Со своим поздравлением к руководителям республик и ко всем зрителям со сцены обратилась вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Она отметила, что по продолжительности жизни в РФ республика Ингушетия занимает первое место.

Главы республик также обратились со сцены ко всем присутствующим в зале.

"Я помню, в каком состоянии была Ингушетия в 2008 году. Сегодня мы держимся на достойном месте. Все это благодаря помощи правительства Российской Федерации", - сказал глава республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров.

В свою очередь глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов поблагодарил всех жителей, которые внесли огромный вклад в развитие и становление молодой республики. "Хочется, чтобы мы с Ингушетией продолжали быть форпостом нашей страны вместе со всеми республиками северного Кавказа", - сказал Рашид Темрезов.

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Темы
Ингушетия Карачаево-Черкесия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Темрезов, Рашид Бориспиевич Матвиенко, Валентина Ивановна Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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