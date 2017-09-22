В Кремле проходит концерт в честь 25-летнего юбилея Ингушетия и Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Концерт по случаю 25-летия Республик Ингушетия и Карачаево-Черкесия, а также выставка старинных ингушских костюмов проходят в пятницу в Государственном Кремлевском Дворце, передает корреспондент ТАСС.

"Концерт мастеров искусств Ингушетии и Карачаево Черкессии - яркое событие культурной жизни нашей страны. Совместные выступления артистов дают возможность прикоснуться к культуре и истории этих кавказских республик, а также являются свидетельством дружбы и взаимопонимания этих народов", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Со своим поздравлением к руководителям республик и ко всем зрителям со сцены обратилась вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Она отметила, что по продолжительности жизни в РФ республика Ингушетия занимает первое место.

Главы республик также обратились со сцены ко всем присутствующим в зале.

"Я помню, в каком состоянии была Ингушетия в 2008 году. Сегодня мы держимся на достойном месте. Все это благодаря помощи правительства Российской Федерации", - сказал глава республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров.

В свою очередь глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов поблагодарил всех жителей, которые внесли огромный вклад в развитие и становление молодой республики. "Хочется, чтобы мы с Ингушетией продолжали быть форпостом нашей страны вместе со всеми республиками северного Кавказа", - сказал Рашид Темрезов.