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Журналисты Североморска, Липецка и Нальчика победили на радиофестивале "Голос Кавказа"

Общество
22 сентября, 22:33 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 22, сентября. /ТАСС

Призы вручены в трех номинациях: "Ежедневная информационная программа", "Тематическая программа" и "Утреннее шоу"

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НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Журналисты из разных уголков России - Липецка, Североморска и Нальчика - стали победителями и лауреатами радиофестиваля "Голос Кавказа", который зародился в Чеченской республике и проводится в разных городах страны.

Призы вручены в трех номинациях: "Ежедневная информационная программа", "Тематическая программа" и "Утреннее шоу". Всего на фестиваль работы прислали представители более 100 радиостанций. Лучшие из лучших были отобраны из 250 работ. Кроме наград победителям были вручены и специальные призы "За верность профессии" и "За любовь к профессии".

"Северный Кавказа стал бастионом, который защищает семейные и религиозные ценности всех народов, проживающих в России. Общекавказская идея - это импульс патриотизма, импульс неприятия чуждых семейным ценностям и религиозным традициям всех народов, населяющих Российскую федерацию", - сказал, обращаясь к участникам и гостям фестиваля, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Язык гармонии и взаимопонимания, по его определению, должен связывать представителей разных национальностей. "Наши отцы и деды без всяких органов власти могли находить общий язык", - напомнил он.

На гала-концерт фестиваля организаторы пригласили артистов из всех 13 субъектов Юга России. Со сцены звучали песни на русском, чеченском, балкарском, кабардинском, калмыцком, адыгейском языках.

Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" в 2017 году проходит в шестой раз, в этом году - в Нальчике. В 2012 году он стартовал в Грозном, и каждый год проводится в разных городах России. С 2015 фестиваль стал всероссийским. Его принимали Ростов-на-Дону, Владикавказ, Симферополь (в год воссоединения Крыма с Россией), Волгоград.

Учредителем и организатором фестиваля выступает Министерство Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В 2017 году специальные призы предоставлены и региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова, который является одним из партнеров фестиваля. Информационное агентство России ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.

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