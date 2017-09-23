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Прокуратура проверит ситуацию с задержками авиарейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедово

Общество
23 сентября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Информация о задержках авиарейсов направлена надзирающему прокурору Татарской транспортной прокуратуры

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в связи с многочисленными задержками авиарейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту Домодедово. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сообщили в ММТП.

Информация о задержках авиарейсов направлена надзирающему прокурору Татарской транспортной прокуратуры.

По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

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