Прокуратура проверит ситуацию с задержками авиарейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедово

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в связи с многочисленными задержками авиарейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту Домодедово. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сообщили в ММТП.

Информация о задержках авиарейсов направлена надзирающему прокурору Татарской транспортной прокуратуры.

По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.