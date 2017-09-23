Башмет провел творческую встречу с воспитанникам сочинского центра "Сириус"

СОЧИ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет провел в "Сириусе" творческую встречу с воспитанниками образовательного центра, обучающимися по направлению "Искусство". Юные музыканты смогли задать свои вопросы маэстро, а также получили приглашение побывать на концерте Камерного оркестра "Солисты Москвы", который состоится в субботу вечером в созданном при " Сириусе" Парке науки и искусства, передает корреспондент ТАСС.

В начале встречи Башмет рассказал воспитанникам "Сириуса" о том, как сам учился в музыкальной школе, почему стал альтистом и какие еще жанры ему, кроме классической музыки, нравится исполнять. Дети, которые также выбрали для себя занятия музыкальным искусством, поинтересовались у музыканта, "как понять, что именно это твое призвание".

"Надо пробовать себя во всем. Хотя и в этом есть опасность, иногда одаренные люди, которые могут всего понемногу, в итоге не фокусируются на одном и не становятся выдающимися, - дал совет юным музыкантам Башмет. - Но, чтобы пришло понимание того, что является твоим призванием, надо пробовать все, кроме плохих вещей, конечно".

По словам дирижера, у воспитанников "Сириуса" возможность пробовать свои силы и учиться у заслуженных мастеров есть. Чем больше профессионалов будут заниматься поддержкой талантливых детей, "как в " Сириусе", который имеет федеральный масштаб, тем будет лучше для нашей культуры и науки", отметил Башмет.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт Образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его Попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

На профессиональные программы ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям как наука, спорт и искусство. Обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей бесплатны.