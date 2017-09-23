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В Домодедове начались вылеты задержанных рейсов "ВИМ-Авиа"

Общество
23 сентября, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В последние два дня "ВИМ-Авиа" задержала вылет более 10 рейсов из столичного аэропорта

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вылеты задержанных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" начались в аэропорту Домодедово, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Вылеты задержанных рейсов "ВИМ-Авиа" начались. Обстановка в аэропорту стала нормальной", - сказал собеседник агентства. По его словам, обслуживание пассажиров ведется в плановом режиме.

В последние два дня "ВИМ-Авиа" задержала вылет более 10 рейсов из столичного аэропорта. СМИ сообщали, что массовые и длительные задержки вылетов рейсов авиакомпании начались еще летом.

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