СПбПУ успешно провел первую "Неделю русского языка" на базе представительства в Шанхае

ШАНХАЙ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого успешно провел на базе своего представительства в Шанхае первую "Неделю русского языка", участие в мероприятиях которой приняли свыше 200 человек. Формальная церемония закрытия проекта состоялась в понедельник в здании Генерального консульства РФ в Шанхае.

"Неделя русского языка" включала в себя лекции, программы повышения квалификации для преподавателей русского языка, экспресс-курсы для начинающих, а также тестирование уровня подготовки. Курсы были рассчитаны не только на преподавателей и студентов, но и всех желающих, кто интересуется русским языком и русской культурой.

Продвинутые слушатели лекций получили возможность повысить свой уровень языковой подготовки, а начинающие - познакомиться с азами грамматики и набрать базовый словарный запас. Все занятия проводили высококвалифицированные преподаватели из СПбПУ.

Приятным бонусом для участников была возможность побороться за главный приз проведенного тестирования на знание русского языка - прохождение двухнедельной бесплатной стажировки на базе СПбПУ в Санкт-Петербурге. Двое победителей из шанхайских вузов получили в понедельник из рук генконсула РФ в Шанхае Алексея Евсикова соответствующие сертификаты.

"Мероприятие показывает, что Шанхай постепенно превращается в один из значимых китайских центров изучения русского языка", - сказал на церемонии закрытия Евсиков, вручая сертификаты победителям. Дипломат выразил надежду на то, что в следующем году победителей будет больше, а призы - более значимыми.

Он также выразил поддержку проекту со стороны генконсульства.

В программу "Недели русского языка" также вошла фотовыставка на тему обучения китайских студентов в СПбПУ, экспозиция предметов народного творчества и презентация лучших учебных пособий по изучению русского языка.

Отдельным мероприятием программы стал "Русский клуб "Добро пожаловать в Россию", в рамках которого все участники познакомились с русским народным творчеством, послушали народные песни, получили представление о культуре и традициях России, попробовали национальную кухню, поучаствовали в русском чаепитии и викторине "Что я знаю о России?".

"Интерес к мероприятию был очень большой. Преподаватели и студенты очень рады тому, что были достигнуты такие хорошие результаты", - рассказала в беседе с ТАСС руководитель представительства СПбПУ в Шанхае Су Цзин.

По ее словам, в план на следующий год заложено проведение "Недели русского языка" как минимум два раза и не только в Шанхае. Представительство, уточнила Су Цзин, также ведет работу по организации дистанционных языковых курсов с преподавателями из СПбПУ для китайских студентов.