Общественная палата РФ проведет праймериз кандидатов на госпремию за благотворительность

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общественная палата России (ОП) РФ запускает онлайн-проект общественных праймериз для обсуждения и продвижения кандидатур на соискание Государственной премии в области благотворительной деятельности, специальный модуль народного голосования будет размещен на сайтах общественных палат всех субъектов РФ. О целях этого проекта рассказал ТАСС секретарь ОП Валерий Фадеев.

Праймериз на госпремию

В 2015 году Владимир Путин учредил госпремии в области правозащитной деятельности и в области благотворительности. Размер премии - 2,5 млн рублей. Вручение приурочено к Международному дню прав человека (10 декабря). Такие награды можно получить только один раз. Госпремии присуждаются президентом РФ, а предложения по кандидатам подает специально созданная общественная комиссия.

Первым лауреатом госпремии за заслуги в благотворительной деятельности стал в 2016 году генеральный директор АНО "Детский хоспис", священник Александр Ткаченко. Протоиерей Ткаченко - основатель и руководитель "Детского хосписа" в Санкт-Петербурге. При активном участии священнослужителя были открыты детские хосписы в Павловске и Домодедове, реабилитационный центр для иногородних детей в поселке Ольгине близ северной столицы. Кроме того, Ткаченко является настоятелем одного собора и четырех храмов.

Прием документов на соискание госпремии 2017 года общественная комиссия начала 1 сентября. В целях рассмотрения и отбора кандидатур на присуждение госпремии создана общественная комиссия при президенте РФ, куда вошли два представителя ОП - ее секретарь Валерий Фадеев и председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, а также три представителя от общественных палат субъектов Федерации - Владимир Винницкий, Галина Горбатых и Галина Осокина.

ОП инициировала проект "Общественные праймериз по Государственной премии в области благотворительной деятельности". Он реализуется "с целью популяризации благотворительности в регионах России, максимального расширения круга соискателей премии и всесторонней оценки их деятельности гражданами", пояснили ТАСС в палате.

В рамках этого проекта для каждого региона России планируется создать "модуль народного голосования", при помощи которого можно будет поддержать достойного, на взгляд голосующего, претендента на получение премии. Голосование на этих праймериз будет проводиться с 1 по 31 октября 2017 года, их результаты будут направлены в Общественную комиссию по определению кандидатур на присуждение премии.

Задачи проекта

Как отметил в беседе с ТАСС Фадеев, эта госпремия, впервые вручавшаяся в прошлом году, "чрезвычайна важна", она "приравнена к государственной премии в области науки, техники и культуры". "Мы считаем, что очень важно продвинуть эту премию в общественное сознание, поэтому придумали эти общественные праймериз", - пояснил цель проекта Фадеев.

При этом он обратил внимание, что итоги праймериз, то есть предварительного отбора кандидатов, не являются обязательными для общественной комиссии, которая готовит предложения по присуждению госпремии. "Комиссия решает по своим критериями, но из членов комиссии кто-то примет [результаты праймериз] во внимание, кто-то нет", - пояснил Фадеев. "Мы хотим, чтобы любой гражданин мог поддержать того кандидата, которого он считает самым достойным", - подчеркнул он.

Фадеев также сообщил, что недавно на площадке Общественной палаты обсуждал проблемы развития благотворительности с представителями бизнеса, и те высказались за необходимость введения налоговых льгот для благотворителей. "Была встреча в Общественной палате, собирались руководители всех объединений бизнеса, ТПП, РСПП, "Деловой России", и они высказывали соображения, что надо вернуться к закону о благотворительности в части налоговых льгот, как это устроено в других странах. Бизнес высказывает такие соображения", - сказал секретарь ОП.