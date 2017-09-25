Десять икон из разрушенного храма были найдены под крышей школы искусств на Кубани

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Десять икон были найдены под крышей школы искусств в станице Фастовецкой на Кубани во время ремонта - они были использованы для кровли в советское время после разрушения местной церкви, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тихорецкого района Краснодарского края.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что при ремонте кровли в школе искусств в станице Фастовецкой были обнаружены три иконы.

Выдвигалась версия, что, возможно, они были похищены из местного храма около 120 лет назад.

"Всего найдено 10 икон. Когда храм разрушали, часть икон, которые написаны на дереве, передали местному колхозу - их пустили на строительство хозпостроек, а те, которые написаны на металле, пустили на эту кровлю", - сказала представитель администрации. По ее словам, в настоящее время все иконы переданы новому храму Фастовецкой.

Спрятанные на 100 лет

Как рассказала ТАСС директор школы искусств, в которой найдены иконы, учреждение расположено в здании 1894 года постройки - изначально это был дом местного помещика. Так как строение "очень крепкое", капитальный ремонт кровли раньше не требовался.

"Крыша изначально делалась из металла, и только сейчас появилась необходимость ее разобрать. И когда делали демонтаж, то вместе с листами металла на землю сбросили и иконы", - рассказала она.

По словам собеседницы агентства, рабочие обнаружили необычную находку только спустившись вниз. Изображения нанесены не на дерево, как это бывает обычно, а на листы металла - похожие, по словам старожилов, висели над входом в разрушенный после революции храм.

На одной из икон изображен Николай Угодник, еще на двух изображение разобрать не получилось - судя по виду, они могли обгореть.

"Иконы были прибиты гвоздями ликом вниз. Это для нас сюрприз, сейчас только осознаем, что они висели там, на крыше все эти годы. Рады, что строители их вообще заметили - могли же просто не увидеть под строительным мусором и выбросить", - добавила она.

Настоятель местного храма отец Валерий пояснил ТАСС, что найденные иконы действительно могут быть из числа тех, которые украшали уничтоженную церковь.

"У нас есть похожая отреставрированная икона. В 1930-х годах, когда разрушали храм, все иконы собрали в кучу и подожгли, но одна маленькая девочка схватила икону Иоасафа Белгородского и убежала с ней. Лет восемь назад родственники той девушки вернули икону нам, а реставратор потом подтвердил, что она действительно была в огне", - сказал он.