Строительство новой художественной школы в Севастополе обойдется в 142 млн руб.

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя запланировали строительство нового здания для художественной школы. По предварительным оценкам на это потребуется почти 142 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в Главном управлении культуры Севастополя.

По итогам поездки в Севастополь президента РФ Владимира Путина в августе 2017 года правительству было поручено предусмотреть в федеральной целевой программе (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" дополнительно мероприятия по строительству художественной школы в Севастополе.

"Планируется строительство здания на 300 учащихся, которое будет расположено по адресу ул. Частника, 66. Двухэтажное здание будет размещать восемь учебных классов, помещения для хранения выставочно-методического фонда, библиотеку, фотолабораторию, кабинеты администрации, медицинскую комнату, гардероб. Ориентировочная стоимость проекта 141,71 млн рублей", - сказали в управлении культуры.

В ведомстве уточнили, что окончательная стоимость проекта будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ, завершение которых планируется в 2017 году. Сумма, предусмотренная на проектно-изыскательские работы, составляет 2,31 млн рублей.

Сейчас художественная школа находится в помещении, которое не соответствует нормативным требованиям, более того, часть классов располагается в подвале. Из-за нехватки учебного пространства школа не может принять всех желающих.