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Власти Кубани определили нового подрядчика по строительству перинатального центра в Сочи

Общество
25 сентября, 14:21 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, сентября. /ТАСС

Финансирование строительства осуществляется за счет федеральных средств и бюджета края

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СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Оргтехстрой" стала новым подрядчиком строительства перинатального центра в Сочи. Организации предстоит завершить работы на объекте, которые были остановлены после расторжения контракты с прежним подрядчиком, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый подрядчик был определен по итогам проведенных торгов, в котором приняла участие всего одна компания. "Заключение государственного контракта планируется в конце сентября. При этом до заключения госконтракта работы осуществляют подрядные организации, имеющие незавершенные договорные обязательства перед ООО "СК "Кубань", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента по регулированию контрактной системы региона Александра Адасько, согласно действующему законодательству, у властей региона есть основания для заключения контракта с единственным участником торгов, предложившему цену в 384,2 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2017 год.

Строительство в Сочи перинатального центра стоимостью около 2 млрд рублей началось в 2015 году. В начале этого года правоохранительные органы выявили злоупотребления при освоении бюджетных средств со стороны строительной компании-подрядчика "Кубань", по факту задержки строительства было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

По версии следствия, при строительстве перинатального центра у бюджетной организации "Краснодаркрайгосэкспертиза" было изъято и перечислено 200 млн рублей в проблемный банк, который затем выдал кредит на сумму 175 млн рублей на строительство перинатального центра застройщику. Законность перевода средств проблемной финансовой организации и связь с последующим кредитом застройщику на примерно ту же сумму проверяется.

Центр на 130 мест строится на месте бывшей инфекционной больницы. В проект также входят отделение репродуктивных технологий и поликлиника на 150 посещений в смену. Финансирование проекта осуществляется за счет федеральных средств и бюджета Краснодарского края.

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