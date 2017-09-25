Депутаты: срок сдачи перинатального центра в Смоленске могут перенести в очередной раз

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Смоленске, который планируют сдать в эксплуатацию в IV квартале 2017 года, может в очередной раз не завершиться в намеченный срок. К такому выводу пришли посетившие стройплощадку центра участники рабочей группы во главе с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым, которые обнаружили нарушения технологии проведения работ, сообщила в понедельник пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Строительство перинатального центра в Смоленске началось в сентябре 2014 года. Сначала объект планировали сдать в конце 2016 года, но сроки переносились несколько раз. Стоимость будущего центра составляет порядка 2,5 млрд рублей при региональном софинансировании в размере 500 млн рублей.

"Возведение в Смоленске перинатального центра оказалось сопряжено с серьезными проблемами. Срок сдачи объекта уже перенесен на IV квартал текущего года, но и он может быть сорван", - говорится в сообщении пресс-службы отделения "Единой России".

В партии отмечают, что обсуждение проблем со строительством смоленского перинатального центра началось на минувшей неделе на заседании партийной фракции в региональном парламенте. Депутаты заслушали доклад Николая Царева, представителя госкорпорации "Ростех" в Смоленской области, которая отвечает за строительство, и не согласились с тем, что центр может быть сдан к концу нынешнего года. В качестве причин депутаты назвали нарушения технологии строительства, а также проблемы с заключением контрактов на поставку техники.

Участники рабочей группы, посетившие центр, обнаружили плесень в подвале здания, что, по их мнению, может спровоцировать дальнейшее распространение грибка по всем помещениям. Также на объекте работают от 100 до 300 рабочих. Такого количества строителей, отмечают депутаты, недостаточно для того, чтобы завершить работы в намеченный срок.

В пресс-службе регионального отделения "Единой России" также сообщили, что заместитель губернатора области Оксана Лобода на встрече с председателем комитета Госдумы по охране здоровья подтвердила, что на данный момент отставание от графика составляет три месяца. Лобода отметила, что региональные власти будут привлекать на объект дополнительных работников.

Вопрос поднимут на федеральном уровне

Морозов, в свою очередь, сказал, что в понедельник, 25 сентября, сообщит о проблемах со сроками сдачи перинатального центра в Смоленске главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой. "26 сентября мы проведем совместное селекторное совещание, где обсудим проблемы, связанные с реализацией программы строительства перинатальных центров, в том числе и ситуацию в Смоленске", - привели в пресс- службе слова председателя комитета Госдумы.