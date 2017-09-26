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Пресс-конференция о старте программы наставничества в России. Видеотрансляция

Общество
26 сентября, 12:10 UTC+3

Участники мероприятия рассказывают, в частности, о формировании профстандарта для наставников и международном опыте использования менторской деятельности

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ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная старту программы на национальном уровне системы наставничества в России. 

О формировании профессионального стандарта для наставников, создании социальной сети для их коммуникации, международном опыте использования менторской деятельности, а также развитии системы социальных лифтов посредством наставничества рассказывают председатель правления "Объединения наставников", директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова, заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалиева, директор департамента правительства РФ  по формированию системы "Открытое правительство" Макар Герман, председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева и директор по развитию бизнеса Rambler&Co Дмитрий Туркевич.

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