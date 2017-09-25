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Скворцова: сотрудничество с Арменией в сфере здравоохранения успешно развивается

Общество
25 сентября, 16:40 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 25, сентября. /ТАСС

Глава Минздрава РФ особенно отметила усилия двух стран, направленные на формирование здорового образа жизни и борьбу с вредными привычками

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ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Российско-армянское сотрудничество в области здравоохранения успешно развивается по разным направлениям. Об этом заявила в понедельник глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Вместе с армянским коллегой Левоном Алтуняном Скворцова посетила Гематологический центр имени профессора Рубена Еоляна Министерства здравоохранения Армении, передает корреспондент ТАСС.

"Российско-армянское сотрудничество в области здравоохранения успешно развивается по разным направлениям, как в билатеральном, так и многостороннем форматах", - сказала Скворцова.

"Мы работаем над сохранением и улучшением здоровья наших народов", - отметила она. По словам министра, "прежде всего, это формирование здорового образа жизни, это гармонизация законодательства в борьбе с такими вредными привычками, как табакокурение".

"Другое направление сотрудничества - формирование единого рынка лекарственных препаратов в рамках ЕврАзЭС", - сообщила Скворцова. По ее словам, уже выработан целый пакет - 21 документ, который позволяет перейти к единому рынку медикаментов.

Все эти и другие вопросы будут обсуждены во вторник на российско-армянском форуме по здравоохранению, напомнила министр.

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