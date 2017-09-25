Ростуризм советует туристам в Италии использовать репелленты из-за лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рекомендовал туристам из РФ в Италии предпринимать меры профилактики в связи со вспышкой лихорадки чикунгунья и учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране при планировании поездки.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Италию, учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры. Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Италию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикунгунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди мер профилактики в Ростуризме назвали использование репеллентов, ношение закрытой одежды и оснащение окон противомоскитными сетками.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор также предупредил российских туристов о вспышке лихорадки чикунгунья в Италии. Вирус чикунгунья характеризуется лихорадкой с температурой 40, часто сопровождаемой сильными болями в суставах, а также мышечной и головной болью, тошнотой, усталостью и сыпью. Переносчиками вируса являются комары. Считается, что чикунгунья особенно опасна для детей и лиц пожилого возраста.