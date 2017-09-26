Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АТОР: из-за отмены чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тыс. туристов

Общество
26 сентября, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее перевозчик объявил о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. туристов могут пострадать в связи с решением авиакомпании "ВИМ-Авиа" прекратить чартерные перевозки к местам отдыха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"От приостановки чартерных программ "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тыс. туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой. АТОР готовит обращение в правительство в связи со сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
© Михаил Почуев/ТАСС

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". Досье

Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"

Генпрокуратура внесла представление главе Росавиации из-за задержек рейсов "ВИМ-Авиа"

Ранее авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха. На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.

По сообщению перевозчика, в "ВИМ-Авиа" сложилась "тяжелая экономическая ситуация", вследствие чего ее финансирование заморожено. Вследствие этого в компании планируют ввести внешнее антикризисное управление.

Как сообщили в Росавиации, собственник "ВИМ-Авиа" в ходе совещания по вопросам операционной деятельности компании заявил, что у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. При этом ранее "ВИМ-Авиа" сдавала в агентство воздушного транспорта отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С иномарки, которая сбила сотрудника ГИБДД в центре Москвы, сняты номера серии АМР
2
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
3
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
4
В центре Москвы иномарка сбила насмерть сотрудника ГИБДД
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
7
В Белом доме назвали абсурдными заявления о том, что США якобы объявили войну КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама