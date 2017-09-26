АТОР: из-за отмены чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тыс. туристов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. туристов могут пострадать в связи с решением авиакомпании "ВИМ-Авиа" прекратить чартерные перевозки к местам отдыха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"От приостановки чартерных программ "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тыс. туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой. АТОР готовит обращение в правительство в связи со сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха. На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.

По сообщению перевозчика, в "ВИМ-Авиа" сложилась "тяжелая экономическая ситуация", вследствие чего ее финансирование заморожено. Вследствие этого в компании планируют ввести внешнее антикризисное управление.

Как сообщили в Росавиации, собственник "ВИМ-Авиа" в ходе совещания по вопросам операционной деятельности компании заявил, что у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. При этом ранее "ВИМ-Авиа" сдавала в агентство воздушного транспорта отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.