РАНХиГС в 2018 году начнет готовить специалистов для проектов по Дальнему Востоку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) будет готовить специалистов для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, таких как территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, "дальневосточный гектар". Для этого на базе Дальневосточного института управления РАНХиГС в Хабаровске с 1 февраля 2018 года начнет работать Центр развития регионов, сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Созданный филиал Центра развития регионов выступит площадкой для масштабирования лучших практик государственного управления на территории Дальневосточного федерального округа, что приведет к повышению уровня управленческого мастерства региональных кадров, повысит качество и эффективность их работы внутри регионов путем приобретения ими необходимых для этого компетенций", - цитируются в сообщении слова директора Дальневосточного института управления РАНХиГС Вячеслава Кушнарева.

Планируется, что в Дальневосточном институте управления РАНХиГС при содействии филиала Центра развития регионов в 2018 году обучение пройдут 110 слушателей образовательной программы из Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутии), а также слушатели из Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Минобрнауки, Минвостокразвития и Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать программу по подготовке кадров для удовлетворения потребностей работодателей и инвесторов. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке.

В Хабаровском крае с 1 сентября в учебных заведениях среднего профессионального образования началось обучение по 13 новым профессиям и специальностям, ориентированным на обеспечение кадрами производства ТОР и крупных инвестпроектов.