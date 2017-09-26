В Санкт-Петербурге зарегистрировано рекордно высокое атмосферное давление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Синоптики зафиксировали в Петербурге во вторник абсолютный рекорд атмосферного давления для сентября за все годы регулярных инструментальных наблюдений, сообщил ТАСС главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

"Сегодня утром атмосферное давление в Санкт-Петербурге достигло 1042 гПа (782 мм рт. ст.), превысив рекорд сентября за все годы регулярных инструментальных наблюдений, который был отмечен в 1906 году (1041,2 гПа)", - сказала собеседник агентства.