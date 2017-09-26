В Санкт-Петербурге зарегистрировано рекордно высокое атмосферное давление

Участник Варшавского марафона скончался, потеряв сознание во время забегаСпорт 26 сентября, 11:12
Сайт ТАСС подготовил спецпроект об устройстве политической жизни КитаяМеждународная панорама 26 сентября, 11:00
"Ведомости": Подрядчик строительства порта Сабетта подал иск к "Росморпорту"Транспорт 26 сентября, 10:48
Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 26 сентября, 10:43
Пресс-конференция ОНФ о поставках питания в социальные учреждения. ВидеотрансляцияОбщество 26 сентября, 10:03
Защита жительницы Челябинска подала апелляцию на решение суда по делу о подмене ребенкаНовости Урала 26 сентября, 9:49
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессийОбщество 26 сентября, 9:36
Кинэн: совмещать должности тренера и генменеджера в КХЛ сложнее, чем в НХЛСпорт 26 сентября, 9:35
Челябинское управление ФАС начало проверку по жалобе на рекламу фильма "Матильда"Культура 26 сентября, 9:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Синоптики зафиксировали в Петербурге во вторник абсолютный рекорд атмосферного давления для сентября за все годы регулярных инструментальных наблюдений, сообщил ТАСС главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
"Сегодня утром атмосферное давление в Санкт-Петербурге достигло 1042 гПа (782 мм рт. ст.), превысив рекорд сентября за все годы регулярных инструментальных наблюдений, который был отмечен в 1906 году (1041,2 гПа)", - сказала собеседник агентства.