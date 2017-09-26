ВЦИОМ: каждый десятый россиянин считает контрацепцию вредной для здоровья

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средства контрацепции в качестве способа защиты от нежелательной беременности используют 54% россиян, при этом 9% считают ее вредной для здоровья. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее распространено применение средств контрацепции в Москве и Санкт-Петербурге (71%), а наименее - в селах (42%). Среди причин, по которым средства предохранения не используются, респонденты назвали планирование беременности (20%) и отсутствие половой жизни (15%). Вредной для здоровья контрацепцию считают 9% опрошенных.

Подавляющее большинство опрошенных (82%) придерживается мнения, согласно которому забота о контрацепции лежит на обоих партнерах. Достаточно осведомленными в вопросах контрацепции себя считают 62% респондентов, 29% говорят, что "знаний скорее недостаточно", а 8% признают, что практически ничего об этом не знают.

Самым популярным у россиян является барьерный метод предохранения (презерватив), его выбирают 52% опрошенных. На втором месте - гормональные препараты (21%).

Инициативный всероссийский опрос, посвященный отмечаемому во вторник дню контрацепции, проведен 23-24 сентября 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по выборке объемом 816 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.