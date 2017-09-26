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Игорь Матвиенко избран председателем Общественного совета при Роскомнадзоре

Общество
26 сентября, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Члены Общественного совета займутся защитой правобладателей

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Игорь Матвиенко

Игорь Матвиенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председателем Общественного совета при Роскомнадзоре избран во вторник известный продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

"Опыт общественной работы у меня имеется", - сказал Матвиенко, поблагодарив коллег за оказанное доверие.

Он вынес предложение усилить информирование населения о полезной деятельности ведомства.

Говоря о работе Совета, Матвиенко заметил, что его члены займутся, в том числе защитой правобладателей.

"Считаю, что необходимо создать реестр среди правообладателей", - сказал он.

В состав Общественного совета при Роскомнадзоре вошли 20 человек. О начале процедуры формирования совета было объявлено в декабре 2016 года. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов, защиту прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений и бизнеса при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также осуществлять общественный контроль за деятельностью Роскомнадзора.

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