Игорь Матвиенко избран председателем Общественного совета при Роскомнадзоре

Косаченко: отстранение Квята связано с желанием "Торо Россо" "встряхнуть" гонщикаСпорт 26 сентября, 12:41
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 38Спорт 26 сентября, 12:32
Агент: "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата по купленным билетамЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:30
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в АрктикеНаука 26 сентября, 12:22
Минфин: расчеты биткоинами в России легализованы не будутЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:22
THR: сиквел "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 годаКультура 26 сентября, 12:20
Чемпионка мира Губайдуллина не выступит на турнире сильнейших пятиборцев мира в КатареСпорт 26 сентября, 12:19
WADA не изменит критерии восстановления РУСАДАСпорт 26 сентября, 12:18
Пресс-конференция о старте программы наставничества в России. ВидеотрансляцияОбщество 26 сентября, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председателем Общественного совета при Роскомнадзоре избран во вторник известный продюсер и композитор Игорь Матвиенко.
"Опыт общественной работы у меня имеется", - сказал Матвиенко, поблагодарив коллег за оказанное доверие.
Он вынес предложение усилить информирование населения о полезной деятельности ведомства.
Говоря о работе Совета, Матвиенко заметил, что его члены займутся, в том числе защитой правобладателей.
"Считаю, что необходимо создать реестр среди правообладателей", - сказал он.
В состав Общественного совета при Роскомнадзоре вошли 20 человек. О начале процедуры формирования совета было объявлено в декабре 2016 года. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов, защиту прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений и бизнеса при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также осуществлять общественный контроль за деятельностью Роскомнадзора.