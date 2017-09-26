РПЦ не согласна с отдельными моментами доклада Госдепа о религиозной свободе

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь готовит письмо Государственному секретарю США Рексу Тиллерсону, в котором будет изложена позиция относительно Доклада о свободе совести и религии в части, касающейся ситуации на Украине. Об этом журналистам заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межрелигиозным отношениям, секретарь Межрелигиозного совета России Дмитрий Сафонов
"Мы сейчас готовим письмо госсекретарю США, господину Тиллерсону, где от имени нашего председателя ОВЦС [митрополита Илариона] выразим эту позицию", - сказал он.
По словам Сафонова, главные претензии к докладу Госдепартамента связаны с положением Украинской православной церкви Московского патриархата.
"Не упомянуты многочисленные случаи поджога храмов, избиения священников, и те законопроекты, которые сегодня на Украине готовятся к принятию, - совершенно дискриминационные по отношению ко всем религиозным объединениям, которые не имеют центров на Украине. Они также обходятся вниманием в докладе", - подчеркнул секретарь ОВЦС.
Он добавил, что анализ Соединенных Штатов относительно состояния религиозных свобод менее агрессивен к России по сравнению с прошлым годом, однако "достаточно субъективен и очевидно ангажирован в пользу неканонической структуры, носящей название УПЦ Киевского патриархата", - отметил Сафонов.