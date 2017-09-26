Разуваева: делегация из Украины приедет в РФ на фестиваль молодежи и студентов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Делегация из Украины приедет в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Дирекции по подготовке и проведению XIX ВФМС Ксения Разуваева.
По ее словам, организаторы фестиваля занимались его продвижением через "молодежные организации, через партнерские организации".
"И получили колоссальный отклик, значительно превзошедший наши первоначальные ожидания", - призналась Разуваева.
"Показательно, что даже из тех стран, с которыми у нас не всегда гладкие и теплые отношения на уровне государств, едут большие делегации, например, большая делегация едет из Украины", - проинформировала она.
"И интерес в этой стране к фестивалю очень высок, мы получили оттуда грандиозное количество заявок на участие, аудитория оттуда поддерживает с нами контакт в социальных сетях", - добавила собеседник агентства.
Самые большие делегации, по данным Разуваевой, приедут на фестиваль из СНГ и стран Европы. "Есть и делегации численностью до 300 человек, есть и по 1-2 человека, но это в основном из островных государств, добраться оттуда до России - та еще задача", - отметила руководитель Дирекции.
Кроме того, уточнила она, есть делегации, которые "не имеют официального статуса". "Это общественники, которые узнали про фестиваль и просто решили поехать", - пояснила Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.