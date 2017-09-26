Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разуваева: делегация из Украины приедет в РФ на фестиваль молодежи и студентов

Общество
26 сентября, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению XIX ВФМС отметила высокий интерес украинцев к фестивалю

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Делегация из Украины приедет в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Дирекции по подготовке и проведению XIX ВФМС Ксения Разуваева.

Интервью

Ксения Разуваева

Ксения Разуваева: на фестивале молодежи мы покажем, что общего у нас больше, чем различий

Перейти в раздел Интервью

По ее словам, организаторы фестиваля занимались его продвижением через "молодежные организации, через партнерские организации".

"И получили колоссальный отклик, значительно превзошедший наши первоначальные ожидания", - призналась Разуваева.

"Показательно, что даже из тех стран, с которыми у нас не всегда гладкие и теплые отношения на уровне государств, едут большие делегации, например, большая делегация едет из Украины", - проинформировала она.

"И интерес в этой стране к фестивалю очень высок, мы получили оттуда грандиозное количество заявок на участие, аудитория оттуда поддерживает с нами контакт в социальных сетях", - добавила собеседник агентства.

Самые большие делегации, по данным Разуваевой, приедут на фестиваль из СНГ и стран Европы. "Есть и делегации численностью до 300 человек, есть и по 1-2 человека, но это в основном из островных государств, добраться оттуда до России - та еще задача", - отметила руководитель Дирекции.

Кроме того, уточнила она, есть делегации, которые "не имеют официального статуса". "Это общественники, которые узнали про фестиваль и просто решили поехать", - пояснила Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
2
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева
3
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
4
Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании
5
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФ
6
WSJ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией
7
Санитарные вертолеты эвакуируют троих пострадавших в ДТП в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама