Подлинник духовного завещания Дмитрия Донского покажут к 100-летию Росархива в Москве

ЕКАТЕРИНУБРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Подлинники духовных завещаний Ивана Калиты и Дмитрия Донского покажут в Москве в марте 2018 года в рамках выставки, посвященной столетию Федерального архивного агентства (Росархив). Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

"Выставка с предварительным названием "100 раритетов российской государственности" будет реализована в рамках реализации мероприятий к столетию Федеральной архивной службы России. Она будет открыта в марте 2018 года в "Новом манеже" в Москве в Георгиевском переулке. На ней будут представлены 100 подлинных документов, которые хранятся в федеральных ведомственных архивах: от духовных завещании Ивана Калиты и Дмитрия Донского до последних документов новой России - оригинал Конституции РФ и федеральный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым", - сказал он.

По его словам, по завершении выставки Росархив сделает интернет-проект, который будет доступен на сайте агентства. Также на выставке будет представлена экспозиция, посвященная современному состоянию Росархива. "На выставке будет рассказываться, что из себя представляет архив ХХI века, какими современными информационными технологиями он пользуется, как организованы хранение, учет и использование документов", - уточнил Юрасов.

Празднование столетия Росархива предполагает организацию выставок и фестивалей в российских регионах. Руководитель Управления Архивами Свердловской области Александр Капустин рассказал, что на Среднем Урале планируется провести Всероссийский кинофестиваль архивного кино. "Предварительно он пройдет в марте 2018 года на площадках Екатеринбурга", - сказал он.

На данный момент архивный фонд РФ насчитывает более 500 млн единиц хранения за период с XI века до наших дней.

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