Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подлинник духовного завещания Дмитрия Донского покажут к 100-летию Росархива в Москве

Общество
26 сентября, 14:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНУБРГ ЕКАТЕРИНУБРГ 26, сентября. /ТАСС

Экспозиция с предварительным названием "100 раритетов российской государственности" будет представлена в марте 2018 года в выставочном зале "Новый манеж"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНУБРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Подлинники духовных завещаний Ивана Калиты и Дмитрия Донского покажут в Москве в марте 2018 года в рамках выставки, посвященной столетию Федерального архивного агентства (Росархив). Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

"Выставка с предварительным названием "100 раритетов российской государственности" будет реализована в рамках реализации мероприятий к столетию Федеральной архивной службы России. Она будет открыта в марте 2018 года в "Новом манеже" в Москве в Георгиевском переулке. На ней будут представлены 100 подлинных документов, которые хранятся в федеральных ведомственных архивах: от духовных завещании Ивана Калиты и Дмитрия Донского до последних документов новой России - оригинал Конституции РФ и федеральный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым", - сказал он.

По его словам, по завершении выставки Росархив сделает интернет-проект, который будет доступен на сайте агентства. Также на выставке будет представлена экспозиция, посвященная современному состоянию Росархива. "На выставке будет рассказываться, что из себя представляет архив ХХI века, какими современными информационными технологиями он пользуется, как организованы хранение, учет и использование документов", - уточнил Юрасов.

Празднование столетия Росархива предполагает организацию выставок и фестивалей в российских регионах. Руководитель Управления Архивами Свердловской области Александр Капустин рассказал, что на Среднем Урале планируется провести Всероссийский кинофестиваль архивного кино. "Предварительно он пройдет в марте 2018 года на площадках Екатеринбурга", - сказал он.

На данный момент архивный фонд РФ насчитывает более 500 млн единиц хранения за период с XI века до наших дней.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Добрости
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама