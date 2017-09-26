Патриарх Кирилл освятил крест строящегося храма в ходе первой рабочей поездки в Астрахань

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прибыл с рабочей поездкой в Астрахань. Его визит начался с посещения строящегося в одном из микрорайонов города храма Святой Живоначальной Троицы, где предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) освятил шестиметровый крест, который установят на куполе колокольни высотой 38 метров.

Патриарха встречали тысячи верующих, для которых трансляцию освящения вывели на большой экран.

"В отличие от сложившейся традиции, когда патриарх [во время поездок в регионы] приезжает к кафедральному собору, моя встреча с вами происходит здесь, у стен строящегося храма. Это большой микрорайон, который и дальше будет развиваться. И так важно, что здесь, в шаговой доступности, будет этот прекрасный и светлый храм", - сказал патриарх после освящения креста.

"Мы строим храмы не для того, чтобы свидетельствовать о человеческом или церковном величии, а для того, чтобы к лучшему менялась жизнь нашего народа <…> Сегодня общее развитие нашего государства, его экономики, политической системы, социальной стороны жизни сопровождается и развитием духовным. И свидетельством этого является строительство храмов", - пояснил предстоятель РПЦ.

Кирилл также преподнес новому храму икону Николая Чудотворца и благословил пришедших верующих.

Храм в стиле XVI века

Храм Святой Живоначальной Троицы строят в отдаленном от города микрорайоне Бабаевского, где живут порядка 50 тыс. человек. Согласно проекту, здание церкви представляет собой двухэтажное сооружение с пятью куполами, а также со встроенной колокольней и со специальными помещениями для крещения и отпевания.

Как рассказал журналистам настоятель протоиерей Константин Осацкий, храм возводят на средства меценатов и пожертвования местных жителей. "Это единственный православный храм в микрорайоне Бабаевского, он сможет вместить более 1 тыс. человек. Его начали строить в 2017 году, раньше здесь был пустырь. Храм уникальный… - прообраз церквей XVI века…" - добавил Осацкий.

По его словам, новый храм откроется осенью. Полностью завершить работы, в том числе по росписи внутренних стен и установке иконостаса, планируется в течение двух лет.

О визите патриарха

Также во вторник патриарх Кирилл посетит церемонию освящения места под строительство храма Святителя Николая на территории Каспийского института морского и речного транспорта. Кроме того, предстоятель РПЦ возглавит всенощное бдение в Казанском храме города Астрахани. 27 сентября, в праздник Всемирного воздвижения честного и животворящего креста Господня, патриарх Кирилл возглавит литургию в Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля.

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