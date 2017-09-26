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Псковская область возобновит выплаты по программе переселения соотечественников

Общество
26 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Размер выплат составит 20 тыс. рублей

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Финансирование региональной госпрограммы переселения соотечественников в Псковскую область в 2017 году выросло почти на 40%, до 5,4 млн рублей. В связи с этим семьям переселенцев вновь начнут выплачивать материальную помощь в объеме 20 тыс. рублей, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Вновь предусматривается выплата материальной помощи в размере не более 20 тыс. рублей на участника госпрограммы и всех членов его семьи, указанных в свидетельстве. Ранее материальная помощь была исключена из программы из-за нехватки средств, но в связи с увеличением на 2 млн рублей объема субсидирования... выплату решено вернуть", - процитировали в пресс-службе слова председателя регионального комитета по труду и занятости населения Сергея Аржаникова на заседании администрации региона.

Кроме того, предполагается предоставление отдельных преференций для переселенцев-старообрядцев. В частности, предлагается сократить срок осуществления согласительных процедур и подготовки решения уполномоченного органа о целесообразности участия в госпрограмме до 10 рабочих дней.

Однако, как уточнили ТАСС в комитете, "в настоящее время информация о желающих прибыть на территорию Псковской области переселенцев-старообрядцев отсутствует".

Всего в рамках программы за восемь лет на территорию Псковской области прибыло более 6,5 тыс. переселенцев, в том числе почти 900 - в этом году. В основном это специалисты с высшим и средним образованием, при этом в последнее время увеличилось число прибывающих в трудоспособном и продуктивном возрасте.

За период действия программы поддержка в добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом, оказана на сумму 16,5 млн рублей, сообщили в администрации области.

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