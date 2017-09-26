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В Красноярском крае отменен особый противопожарный режим

Общество
26 сентября, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Он был введен 20 апреля

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией обстановки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории Красноярского края, снижением угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, постановлением правительства Красноярского края принято решение об отмене особого противопожарного режима", - сказали в ведомстве.

Особый противопожарный режим был введен 20 апреля на всей территории Красноярского края за исключением Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Сейчас в регион пришли заморозки.

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