В Красноярском крае отменен особый противопожарный режим

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией обстановки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории Красноярского края, снижением угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, постановлением правительства Красноярского края принято решение об отмене особого противопожарного режима", - сказали в ведомстве.
Особый противопожарный режим был введен 20 апреля на всей территории Красноярского края за исключением Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Сейчас в регион пришли заморозки.