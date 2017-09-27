День воспитателя отмечают более 650 тыс. человек по всей России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. День воспитателя и дошкольных работников 27 сентября отмечают 656 тыс. человек, принадлежащих к этим профессиям, по всей России.

"Сегодня мы отдаем дань уважения и почета труду людей, кто теплом своего сердца и особыми педагогическими качествами открывает для наших малышей окружающий мир, помогает им делать первые шаги в коллективе. Благодаря им радость новых открытий наполняет души детей, формируя их интересы к предметам и явлениям жизни", - сказала ТАСС глава Минобрнауки Ольга Васильева.

История праздника

День воспитателя и всех дошкольных работников был установлен распоряжением правительства 18 апреля 2016 года. До этого времени воспитатели были вынуждены "присоединяться" к Дню учителя. Учреждение Дня воспитателя стало данью заслуженного уважения к этой важной профессии, представители которой дают детям первые знания об окружающем мире, учатся себя вести в коллективе, занимаются с ними спортом и творчеством, приобретают необходимые навыки, готовятся к школе.

Учреждение праздника стало еще одним доказательством того, что сфера дошкольного образования находится в числе приоритетов правительства: строятся современные детские сады, разрабатываются новые федеральные стандарты для этого уровня образования.

Первые дошкольные учреждения

В качестве учебного заведения первый детский сад был организован в 1802 году в Нью-Ланарке (Шотландия) социалистом-утопистом Робертом Оуэном. Он назвал его "Школа для малышей", сообщается на сайте Минобрнауки.

В 1837 году немецкий педагог Фридрих Фребель открыл образовательно-воспитательное учреждение для маленьких детей, где они могли играть, петь, танцевать и получать важные для жизни навыки, назвав его "kindergarten", что означает "детский сад". Через это понятие Фребель хотел провести аналогию между такими учреждениями и привычными садами: о детях должны заботиться и ухаживать за ними так же, как ухаживают за цветами. Сегодня дошкольные учреждения называются детскими садами во многих языках мира.

В России первый детсад был открыт Софьей Люгебиль, супругой профессора - филолога Карла Люгебиля 27 сентября 1863 года в Петербурге на Васильевском острове, в небольшом деревянном доме. Работники этого платного учреждения стремились проводить занятия без строгой регламентации, предоставляя детям максимальную свободу действий. Первый бесплатный детский сад был открыт в 1866 году при благотворительном "Обществе дешевых квартир" в Петербурге.

Детские сады сегодня

В России насчитывается более 43 тыс. различных дошкольных учреждений, которые посещают 7,4 млн детей (данные 2016 года). Средняя заработная плата воспитателя по России - 27,4 тыс. рублей, что составляет 94,4% от средней зарплаты по России. Согласно российскому законодательству, работать воспитателем в детских садах нельзя, не имея среднего профессионального или высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогика" или не пройдя соответствующую профессиональную подготовку.

По мнению главы Минобрнауки Ольги Васильевой, профессия воспитателя уникальна тем, что в ней недопустимы равнодушие и инертность. "Только искреннее вовлечение в образовательный процесс, забота о детях, желание чувствовать и понимать их сложные характеры отзываются доверием и любовью со стороны воспитанников. Уверена, сегодня прозвучат миллионы благодарных слов в разных уголках нашей страны, в которых отразится безмерное чувство общественной признательности воспитателям за эту благородную миссию", - подчеркнула Васильева.