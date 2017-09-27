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Посетителям парка "Зарядье" в Москве на выставке "Русская Арктика" покажут северное сияние

Общество
27 сентября, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На экспозиции также будет представлена копия палатки советского исследователя Арктики Ивана Папанина

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Экспонат на выставке "Русская Арктика" в столичном парке "Зарядье"

Экспонат на выставке "Русская Арктика" в столичном парке "Зарядье"

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первая выставка "Русская Арктика" откроется в медиацентре столичного парка "Зарядье" 29 сентября, гости увидят снаряжение участников арктических экспедиций, а также искусственно созданное северное сияние, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Выставкой "Русская Арктика" мы начинаем первый выставочный сезон в парке, - цитирует портал директора парка "Зарядье" Павла Трехлеба. - Экспозиция будет доступна для москвичей и гостей города с 29 сентября по 15 февраля включительно".

Посетителям покажут уникальные экспонаты, например предметы быта и снаряжение из первых арктических экспедиций. Кроме того, гости выставки увидят необычное природное явление - северное сияние. Его воссоздадут при помощи специальной мультимедийной установки.

Одним из главных экспонатов выставки станет точная копия палатки знаменитого советского исследователя Арктики Ивана Папанина. "Каждый желающий сможет попробовать себя здесь в роли радиста - передать сообщение, воспользовавшись азбукой Морзе и специальным оборудованием", - уточняется на портале.

Помимо копий на выставке будут представлены предметы, привезенные учеными из арктических экспедиций: палатка, техническое оснащение, одежда и предметы обихода полярников с ледовой базы Борнео. Этот дрейфующий ледовый лагерь был построен в 2000 году в непосредственной близости от Северного полюса. В арктическую экспозицию вошли авторские рисунки путешественников Федора Конюхова и Федора Решетникова, а также фотографии с яркими эпизодами полярных экспедиций.

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