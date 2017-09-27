Медведев поздравил жителей Орловской области с 80-летием региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Орловской области с 80-летием со дня образования региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте кабмина.

"Орловская земля - древний край с героической историей, богатой самобытной культурой, уникальными архитектурными памятниками. Это родина великих русских писателей и поэтов Ивана Тургенева и Николая Лескова, Федора Тютчева и Афанасия Фета, воспевших в своих произведениях особую красоту ее природы", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в регионе развернулось партизанское и подпольное движение, которое стало настоящим вторым фронтом.

"Летом 1943-го на Орловско-Курской дуге состоялось одно из крупнейших сражений, решившее исход войны. Важно, что вы бережно храните память о тех тяжелых днях, заботитесь о ветеранах, оказываете им помощь и поддержку", - добавил премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что сегодня в Орловской области активно развивается агропромышленный комплекс, создаются кластеры приборостроения и электроники, информационных технологий, строятся новые дома, школы и больницы. Кроме того, по словам Медведева, многое делается для сохранения историко-культурного наследия, развития туризма.

"Все это - результат таланта, энергии и трудолюбия людей, которые живут в регионе", - подчеркнул премьер.

Медведев пожелал жителям Орловской области успехов и всего самого доброго.