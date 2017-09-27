Казань стала самым гостеприимным городом России по версии Booking.com

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Казань была названа самым гостеприимным городом России по мнению пользователей международной системы онлайн-бронирования Booking.com.

"Первое место в списке заняла Казань, покорившая путешественников своей уникальной архитектурой, транспортной доступностью, самобытной кухней, а также радушием местных жителей. Второе и третье место - у Москвы и Санкт-Петербурга. Насыщенная культурная жизнь столиц, их историческое наследие и городская инфраструктура из года в год привлекают туристов со всех уголков планеты", - сообщают организаторы исследования.

В десятку лидеров также вошли Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.

Рейтинг был основан на данных путеводителя сервиса и рекомендациях пользователей из разных стран мира.