Казань стала самым гостеприимным городом России по версии Booking.com

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Казань была названа самым гостеприимным городом России по мнению пользователей международной системы онлайн-бронирования Booking.com.
"Первое место в списке заняла Казань, покорившая путешественников своей уникальной архитектурой, транспортной доступностью, самобытной кухней, а также радушием местных жителей. Второе и третье место - у Москвы и Санкт-Петербурга. Насыщенная культурная жизнь столиц, их историческое наследие и городская инфраструктура из года в год привлекают туристов со всех уголков планеты", - сообщают организаторы исследования.
В десятку лидеров также вошли Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.
Рейтинг был основан на данных путеводителя сервиса и рекомендациях пользователей из разных стран мира.