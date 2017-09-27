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В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за ураганного ветра

Общество
27 сентября, 15:26 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, сентября. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 35 м/с

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КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Ураганный ветер с порывами до 35 м/с прогнозируется в Новороссийске Краснодарского края в среду и четверг, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.

"В ближайшие 4-7 часов, вечером 27 сентября, в ночь с 27 на 28 сентября и утром 28 сентября в городе Новороссийск ожидается ураганный северо-восточный ветер с порывами 35 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ветер может привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с повреждением линий связи и электропередачи, обрушением конструкций, нарушением работы дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения населения. Также отмечается, что возможны затруднения в работе морских портов, повреждения причалов и аварии на судах.

В Новороссийске расположен один из самых крупных портов России. В частности, в нем производит отгрузку нефти компания "Транснефть".

Ранее сообщалось, что усиление ветра в районе Новороссийска - следствие сформировавшегося в северной части РФ антициклона. По прогнозу синоптиков, порывы начнут слабеть только 29 сентября.

Ситуация в Новороссийске

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Новороссийска, жителей портового города просят без необходимости не покидать здания, ограничить передвижение на личном транспорте. "С целью предупреждения ЧС в Новороссийске будет проведена плановая проверка работы сирен. Пока сильных последствий ветер не принес, на одной из улиц перевернуло две автобусные остановки", - сказала представитель мэрии Новороссийска.

В соцсетях появились кадры с трассы Краснодар - Новороссийск, где видно, что ураганом снесло с платформы тягача контейнер. В городе ветер разворачивает башенные краны.

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