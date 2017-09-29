Мэри Поппинс и усатые няни на пенсии

Говорят, шестьдесят — это новые сорок. Нынешние шестидесятилетние хотят быть востребованными, но редко могут найти работу — везде предпочитают брать кого-то помоложе. Понянчить внуков часто тоже не удается: не все молодые семьи торопятся завести детей. Но бабушка и дедушка могут многое дать малышам. Даже если эти малыши — неродные.

"Нам нравится видеть у себя интеллигентных, добрых людей, которые могут быть примером для ребят, — говорит основатель сервиса "Бабушка на час" Натали Линькова. — При этом они же и "добрая бабушка" или "добрый дедушка", с которыми можно пирожки испечь или на рыбалку съездить". Сервис помогает активным пенсионерам встретиться с семьями, которым нужны няни.

"Бабушек и дедушек" собеседуют психологи, психиатр и даже конфликтолог-полиграфолог, окончивший Академию ФСБ. "Наши сотрудники минут через двадцать-тридцать доверительного общения с приятными на первый взгляд людьми "выявляли" магов, экстрасенсов и одного "мастера открытия третьего глаза", — смеется Натали. — Иногда выяснялось, что человек пришел от отчаяния, потому что не может найти работу, "а с детьми-то каждый может". Нам и угрожали, и какими-то палочками окуривали нас перед собеседованиями…" Те, кто не открывают "третий глаз" и действительно хотят работать с детьми, остаются на курсы подготовки. После этих двух этапов отсеивается 80% претендентов.

"Бабушки и дедушки", сумевшие преодолеть все испытания, рассказали нам о своей работе, о том, как дети чувствуют людей, чего нельзя допускать в общении с ребенком и почему наемный дедушка может быть лучше родного.

"Дети не любят менторство"

Гувернер и правозащитник Константин Николаевич и его "взрослые ребята"

Константин Николаевич — в прошлом журналист и правозащитник, а теперь — гувернер © Роман Канащук

"Своим ребятам, — говорит Константин Николаевич, — я сразу сказал: "Вы уже взрослые, зачем вам няня? Я вам буду наставником. Я могу вас чему-то научить".

Сейчас у Константина Николаевича двое подопечных — брат и сестра десяти и пяти лет. Он обучает их и этикету, и наукам. Называет себя наставником и гувернером — в дореволюционном смысле этого слова. "Девочка эта — пацанка. Она гиперактивная, может кричать… Родители хотят, чтобы ей прививали навыки маленькой леди, — рассказывает он. — Не надо чавкать, есть руками, размазывать еду по столу… Мы вместе учим этому ее любимые игрушки. Дети не любят менторство, их надо учить в игре".

Дети не любят менторство, их надо учить в игре Константин Николаевич

Когда-то Константин Николаевич был инженером, потом — журналистом и правозащитником. Он жил в Ставрополье, работал в миротворческой миссии на Северном Кавказе и занимался реабилитацией детей, переживших теракт в Беслане. "Одна девочка, которая была в этой школе, потом два года засыпала, только подперев чем-нибудь дверь, — рассказывает он. — Она говорила: "Это чтобы нас никто не украл и не обидел". Мы получали гранты, вывозили этих ребят в санаторий в Ставропольский край. Старались восстановить их доверие к миру".

Константин Николаевич пытался устроиться работать по специальности, но оказалось, что человеку под 60 это непросто © Роман Канащук

Девять лет назад Константин Николаевич переехал в Москву. Он специалист по технике речи, свободно держится перед камерой, и поначалу у него не было проблем с работой — снимался и на телевидении, и в эпизодах в кино. Но несколько лет спустя оказалось, что мужчине под шестьдесят непросто найти работу — даже при таком опыте. "Вакансий много. Но как только узнают возраст — а мне пятьдесят восемь — ты никому не нужен, — рассказывает он. — Или хотят молодых, или ведут своих. На один телеканал меня практически приняли выпускающим редактором и буквально за несколько часов до выхода на стажировку позвонили и сказали: извини, начальница своего привела".

Вакансий много. Но как только узнают возраст — а мне пятьдесят восемь — ты никому не нужен. Или хотят молодых, или ведут своих Константин Николаевич

Изначально в сервисе "Бабушка на час" работали только женщины. "Я вполушутку возмущался: когда будут дедушки? И зарегистрировался там вполушутку. Ну вот мы и дошутились", — смеется он. Сейчас в базе "бабушек и дедушек на час" всего 14 мужчин на 346 женщин. Но спрос на дедушек высок: мужчины умирают раньше, в разведенных семьях дети чаще живут с мамами, и многие хотят, чтобы у их ребенка был наставник-мужчина. "Одна мамочка меня просила: научите моих детей пилить, скворечники с ними делайте", — вспоминает Константин Николаевич. Хотя дело, конечно, не только в "мужских умениях": просто дед может дать ребенку то, что не даст ни мама, ни бабушка.

"Сейчас время нервное, и дети нервные — даже в семье конфликтуют, ревнуют", — говорит Константин Николаевич © Роман Канащук

Почему "дедушка на час" может быть лучше родного деда? Родители не всегда хотят, чтобы их детей растили так же, как их самих. Но вести семейные споры о методах воспитания бывает нелегко. А "дедушка на час" все будет делать так, как считают нужным клиенты — или просто у них не останется. "Я не пойду работать в семью, с которой живет родная бабушка, — говорит Константин Николаевич. — Они часто обижаются, что им ребенка не доверили, а пригласили постороннего человека. Ревнуют. Доходит до ненависти! И тогда бабушка или дедушка начинают вредить. Ребенок поделится чем-то вслух, а они могут сказать: да дурак твой наставник, не слушай, глупости это все!"

Я не пойду работать в семью, с которой живет родная бабушка. Они часто обижаются, что им ребенка не доверили, а пригласили постороннего человека Константин Николаевич

Еще одна недопустимая для Константина Николаевича черта — "барство", отношение к "дедушке" как к прислуге. "У нас в сервисе почти у всех есть высшее образование, а у некоторых — ученые степени, — говорит он. — Профессор приходит, а ему говорят: "Молчи и делай, как тебе скажут". Мало кто будет такое терпеть".

Сейчас Константин Николаевич составляет свою программу для школы "бабушек и дедушек на час". В гувернеры он пошел, чтобы посмотреть на эту работу изнутри. "Мои дети уже выросли, надо было узнать современных детей, — говорит он. — Сейчас время нервное, и дети нервные — даже в семье конфликтуют, ревнуют, ломают друг другу игрушки… Надо учить людей коммуникациям, учить выходить из конфликтов. Это нужно везде".

"Мы отрываемся по полной"

Любовь Юрьевна и ее активный Владик

Энергии Любови Юрьевны могут позавидовать 30-летние © Роман Канащук

В школьные годы Любовь Юрьевна играла в футбол — в девичьей команде "Ржавый гвоздь". Сейчас она играет с Владиком. Ему год и три месяца, и Любовь Юрьевна нянчит его уже почти полгода. "У няни крепкая спина должна быть, — смеется она. — Физически устаю: сядь, встань, поползай, возьми на ручки… а он 12 кг весит. Медлительный человек няней быть не сможет".

У няни крепкая спина должна быть. Физически устаю: сядь, встань, поползай, возьми на ручки… Любовь Юрьевна

Любови Юрьевне 59 лет. Когда-то она училась в педагогическом, но бросила. Долго работала секретарем в социальном учреждении, и в разные годы приходилось справляться с разными ситуациями. "Представляете, влетает в приемную разъяренный мужчина, который прошел войну. У него палка в руках, — рассказывает она. — Он на что-то обижен, летит на тебя с этой палкой. И надо знать, как себя повести. Он либо тебя ударит, либо остановится, а потом будет еще извиняться и благодарить".

"Любовь Юрьевна — волшебная", — говорят о ней клиенты © Роман Канащук

У Любови Юрьевны взрослый сын, но пока нет своих внуков. В "бабушки на час" она пошла, потому что хотелось нянчиться. "Теперь у меня есть и дополнительный заработок, и ребенок, который для меня как свой, — говорит она. — И время есть: я работаю дважды в неделю по пять-семь часов. Успеваю ходить в театры, в консерваторию. Я специально выбирала семью с маленьким ребенком: со школьной программой я не дружу. Мамочки обычно хотят, чтобы следили и за уроками, а меня обмануть будет слишком просто".

Я специально выбирала семью с маленьким ребенком: со школьной программой я не дружу Любовь Юрьевна

Работа Любови Юрьевны — это классическая работа няни: кормить, играть, гулять и заботиться, чтобы мама могла "проветриться". "У нас очень активный мальчик. Мы отрываемся по полной — можем и поползать, и камешки покидать, и заборчик потрогать, — рассказывает она. — Мама разрешает нам пачкаться — главное, чтобы песок в рот не взял и не ударился. А есть мамы, которые говорят: ой, комбинезончик испачкал, куда ты лезешь, грязно… Это — ребенок. Особенно если это мальчик. Он должен всюду лазить".

Недавно Любови Юрьевне предложили снова стать секретарем. Она отказалась. "Я хочу поработать в удовольствие", — говорит она © Роман Канащук

В школе "бабушек и дедушек на час" учат: надо растить ребенка так, как считает нужным мама. Если взгляды на воспитание кардинально расходятся, лучше поискать других клиентов. Иногда одной семье бабушка не подходит, а в другой на нее молятся. Но если родители делают явное "не то" (например, бьют своего ребенка), можно вежливо спросить их, почему они так грубы. Кто-то сразу напишет на "бабушку"-советчицу жалобу. А кто-то прислушается. У Любови Юрьевны три главных ограничения: она не будет работать там, где пьют или курят, не пойдет к "особенным детям" — слишком много эмоций — и в многодетную семью. "Я хочу поработать в удовольствие. Много ребят я не потяну, — говорит она. — А некоторые так любят детей — им чем больше, тем лучше".

Я не желаю бабушкам, чтобы они зарабатывали на этом деньги. Я желаю им, чтобы они были востребованы и любили чужих детей — может, не как своих, но почти так же Любовь Юрьевна

Любовь Юрьевна считает, что нельзя становиться "бабушкой на час" только из желания заработать. Нормально, когда оно есть, но только как приложение к желанию нянчиться. "Дети этого не простят. Они очень чувствуют взрослых. Если ребенок настороженно относится к человеку, начинает при нем капризничать или замолкает, однозначно что-то не так в отношении взрослого к этому ребенку, — говорит она. — Есть бабушки, которые просто не переносят детей: раздражает их писк, крик, что они просят что-то… Я не желаю бабушкам, чтобы они зарабатывали на этом деньги. Я желаю им, чтобы они были востребованы и любили чужих детей — может, не как своих, но почти так же".

"Нас называли "наша русская семья"

Александр Анатольевич и его американские внуки

"Русский дедушка" двух американских девочек Александр Анатольевич © Роман Канащук

Александр Анатольевич стал "дедушкой-няней" задолго до появления сервиса "Бабушка на час". "Я не мог найти работу, а жена была помощницей бизнесвумен из Соединенных Штатов, — рассказывает Александр Анатольевич. — Элизабет удочерила двух русских девочек. А еще у нее было четыре кота и большая квартира. Надо было убираться и с ребенком гулять. Я решил помочь жене. Дети меня приняли, и я втянулся".

В субботу встанем иной раз, смотрим друг на друга — ну нечего делать! Звоним: "Элизабет, не хочешь съездить на шопинг?" Она: "Сейчас!" И прямо в пижамах их привозила Александр Анатольевич

Русских дочек американской леди супруги помогали растить десять лет. Элизабет доверяла им даже свои кредитные карточки. "Она представляла нас так: "наша русская семья", — смеется Александр Анатольевич. — Ее в школе обо мне спрашивали: "Это шофер?" Она отвечала: "Это русский дедушка".

У старшей девочки была форма ДЦП, у младшей — больные почки: во время беременности ее мама проходила химиотерапию, лечилась от рака. Супруги не хотели расставаться с "внучками" даже в выходные. "В субботу встанем иной раз, смотрим друг на друга — ну нечего делать! — вспоминает Александр Анатольевич. — Звоним: "Элизабет, не хочешь съездить на шопинг?" Она: "Сейчас!" И прямо в пижамах их привозила. Мы их уже переодевали, кормили".

Александр Анатольевич считает, что "бабушки и дедушки на час" — это прежде всего помощь молодым семьям © Роман Канащук

Четыре года назад Элизабет с дочками уехали из России. Теперь "бабушка и дедушка" приезжают в гости в США на каникулы. У супругов два взрослых сына, но родных внуков пока нет. "Они считают, им еще рано. Не будем же заставлять, — рассказывает Александр Анатольевич. — Хотя мы им говорим: женитесь, рожайте и гуляйте, ездите по миру. А ребенка нам отдавайте спокойно".

Вот есть мама, папа и ребенок. Дедушка-бабушка, может, в другом городе живут. Муж и жена сидят дома. А хочется и в кино, и к друзьям. Муж задержался после работы с друзьями, кофе попил. Приходит к жене, она ему: ты такой-сякой, я с ребенком, а ты с друзьями! И дело доходит до развода очень часто Александр Анатольевич

В ожидании своих внуков Александр Анатольевич стал "дедушкой на час". Сейчас у него двое подопечных из разных семей: двухлетняя Ева и Влад, которому чуть больше года. Он работает по звонку, без четкого графика. Получается около 12 часов в неделю. Говорит, что мог бы работать и больше, но откликаться хочется не на все предложения. Где-то нужна помощь по дому, а Александр Анатольевич не любит гладить. Где-то клиенты жадничают — хотят, чтобы "дедушка" пользовался собственной машиной, а ее обслуживание в счет не включают. А иногда по одному телефонному разговору ясно, что в семью лучше даже не соваться: "Муж и жена развелись, и муж говорит: "Жена иногда приезжает, ну, мы с ней деремся". А дочь с ним не разговаривает старшая. Там можно в такую попасть кутерьму!"

Александр Анатольевич уверен, что их сервис нужнее молодым семьям, чем самим сотрудникам. "Вот есть мама, папа и ребенок. Дедушка-бабушка, может, в другом городе живут, — говорит он. — Муж и жена сидят дома. А хочется и в кино, и к друзьям. Муж задержался после работы с друзьями, кофе попил. Приходит к жене, она ему: ты такой-сякой, я с ребенком, а ты с друзьями! И дело доходит до развода очень часто. Из-за таких мелочей".

Иногда Александр Анатольевич устает от активности подопечных. Но всегда старается не просто присматривать за ребятами, но и играть вместе с ними © Роман Канащук

Александра Анатольевича любят не только подопечные, но и просто чужие дети, которые встречаются во дворе. "Однажды к нам с Евой в песочнице подошел мальчик лет четырех. Я говорю: "Ну, давай играть". А Ева — собственница. Заревновала и увела меня, — смеется он. — Через несколько дней мама Евы пошла с ней на площадку сама. Возвращается, говорит: "Ко мне подходит мальчик, спрашивает: а почему дедушки нет?"

Когда я работаю, я стараюсь как бы сам стать ребенком Александр Анатольевич

Активный ребенок легко может вымотать даже 30-летнего. И физически пенсионерам с детьми бывает непросто. "Есть такие ребята — домой приходишь от них и падаешь, — говорит Александр Анатольевич. — Но когда я работаю, я стараюсь как бы сам стать ребенком. Я не говорю им: сиди, играй. А сам вовлекаюсь в игру".

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова