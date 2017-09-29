Мэри Поппинс и усатые няни на пенсии

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Говорят, шестьдесят — это новые сорок. Нынешние шестидесятилетние хотят быть востребованными, но редко могут найти работу — везде предпочитают брать кого-то помоложе. Понянчить внуков часто тоже не удается: не все молодые семьи торопятся завести детей. Но бабушка и дедушка могут многое дать малышам. Даже если эти малыши — неродные.
"Нам нравится видеть у себя интеллигентных, добрых людей, которые могут быть примером для ребят, — говорит основатель сервиса "Бабушка на час" Натали Линькова. — При этом они же и "добрая бабушка" или "добрый дедушка", с которыми можно пирожки испечь или на рыбалку съездить". Сервис помогает активным пенсионерам встретиться с семьями, которым нужны няни.
"Бабушек и дедушек" собеседуют психологи, психиатр и даже конфликтолог-полиграфолог, окончивший Академию ФСБ. "Наши сотрудники минут через двадцать-тридцать доверительного общения с приятными на первый взгляд людьми "выявляли" магов, экстрасенсов и одного "мастера открытия третьего глаза", — смеется Натали. — Иногда выяснялось, что человек пришел от отчаяния, потому что не может найти работу, "а с детьми-то каждый может". Нам и угрожали, и какими-то палочками окуривали нас перед собеседованиями…" Те, кто не открывают "третий глаз" и действительно хотят работать с детьми, остаются на курсы подготовки. После этих двух этапов отсеивается 80% претендентов.
"Бабушки и дедушки", сумевшие преодолеть все испытания, рассказали нам о своей работе, о том, как дети чувствуют людей, чего нельзя допускать в общении с ребенком и почему наемный дедушка может быть лучше родного.
Гувернер и правозащитник Константин Николаевич и его "взрослые ребята"
"Своим ребятам, — говорит Константин Николаевич, — я сразу сказал: "Вы уже взрослые, зачем вам няня? Я вам буду наставником. Я могу вас чему-то научить".
Сейчас у Константина Николаевича двое подопечных — брат и сестра десяти и пяти лет. Он обучает их и этикету, и наукам. Называет себя наставником и гувернером — в дореволюционном смысле этого слова. "Девочка эта — пацанка. Она гиперактивная, может кричать… Родители хотят, чтобы ей прививали навыки маленькой леди, — рассказывает он. — Не надо чавкать, есть руками, размазывать еду по столу… Мы вместе учим этому ее любимые игрушки. Дети не любят менторство, их надо учить в игре".
Дети не любят менторство, их надо учить в игре Константин Николаевич
Когда-то Константин Николаевич был инженером, потом — журналистом и правозащитником. Он жил в Ставрополье, работал в миротворческой миссии на Северном Кавказе и занимался реабилитацией детей, переживших теракт в Беслане. "Одна девочка, которая была в этой школе, потом два года засыпала, только подперев чем-нибудь дверь, — рассказывает он. — Она говорила: "Это чтобы нас никто не украл и не обидел". Мы получали гранты, вывозили этих ребят в санаторий в Ставропольский край. Старались восстановить их доверие к миру".
Девять лет назад Константин Николаевич переехал в Москву. Он специалист по технике речи, свободно держится перед камерой, и поначалу у него не было проблем с работой — снимался и на телевидении, и в эпизодах в кино. Но несколько лет спустя оказалось, что мужчине под шестьдесят непросто найти работу — даже при таком опыте. "Вакансий много. Но как только узнают возраст — а мне пятьдесят восемь — ты никому не нужен, — рассказывает он. — Или хотят молодых, или ведут своих. На один телеканал меня практически приняли выпускающим редактором и буквально за несколько часов до выхода на стажировку позвонили и сказали: извини, начальница своего привела".
Вакансий много. Но как только узнают возраст — а мне пятьдесят восемь — ты никому не нужен. Или хотят молодых, или ведут своих Константин Николаевич
Изначально в сервисе "Бабушка на час" работали только женщины. "Я вполушутку возмущался: когда будут дедушки? И зарегистрировался там вполушутку. Ну вот мы и дошутились", — смеется он. Сейчас в базе "бабушек и дедушек на час" всего 14 мужчин на 346 женщин. Но спрос на дедушек высок: мужчины умирают раньше, в разведенных семьях дети чаще живут с мамами, и многие хотят, чтобы у их ребенка был наставник-мужчина. "Одна мамочка меня просила: научите моих детей пилить, скворечники с ними делайте", — вспоминает Константин Николаевич. Хотя дело, конечно, не только в "мужских умениях": просто дед может дать ребенку то, что не даст ни мама, ни бабушка.
Почему "дедушка на час" может быть лучше родного деда? Родители не всегда хотят, чтобы их детей растили так же, как их самих. Но вести семейные споры о методах воспитания бывает нелегко. А "дедушка на час" все будет делать так, как считают нужным клиенты — или просто у них не останется. "Я не пойду работать в семью, с которой живет родная бабушка, — говорит Константин Николаевич. — Они часто обижаются, что им ребенка не доверили, а пригласили постороннего человека. Ревнуют. Доходит до ненависти! И тогда бабушка или дедушка начинают вредить. Ребенок поделится чем-то вслух, а они могут сказать: да дурак твой наставник, не слушай, глупости это все!"
Я не пойду работать в семью, с которой живет родная бабушка. Они часто обижаются, что им ребенка не доверили, а пригласили постороннего человека Константин Николаевич
Еще одна недопустимая для Константина Николаевича черта — "барство", отношение к "дедушке" как к прислуге. "У нас в сервисе почти у всех есть высшее образование, а у некоторых — ученые степени, — говорит он. — Профессор приходит, а ему говорят: "Молчи и делай, как тебе скажут". Мало кто будет такое терпеть".
Сейчас Константин Николаевич составляет свою программу для школы "бабушек и дедушек на час". В гувернеры он пошел, чтобы посмотреть на эту работу изнутри. "Мои дети уже выросли, надо было узнать современных детей, — говорит он. — Сейчас время нервное, и дети нервные — даже в семье конфликтуют, ревнуют, ломают друг другу игрушки… Надо учить людей коммуникациям, учить выходить из конфликтов. Это нужно везде".
Любовь Юрьевна и ее активный Владик
В школьные годы Любовь Юрьевна играла в футбол — в девичьей команде "Ржавый гвоздь". Сейчас она играет с Владиком. Ему год и три месяца, и Любовь Юрьевна нянчит его уже почти полгода. "У няни крепкая спина должна быть, — смеется она. — Физически устаю: сядь, встань, поползай, возьми на ручки… а он 12 кг весит. Медлительный человек няней быть не сможет".
У няни крепкая спина должна быть. Физически устаю: сядь, встань, поползай, возьми на ручки… Любовь Юрьевна
Любови Юрьевне 59 лет. Когда-то она училась в педагогическом, но бросила. Долго работала секретарем в социальном учреждении, и в разные годы приходилось справляться с разными ситуациями. "Представляете, влетает в приемную разъяренный мужчина, который прошел войну. У него палка в руках, — рассказывает она. — Он на что-то обижен, летит на тебя с этой палкой. И надо знать, как себя повести. Он либо тебя ударит, либо остановится, а потом будет еще извиняться и благодарить".
У Любови Юрьевны взрослый сын, но пока нет своих внуков. В "бабушки на час" она пошла, потому что хотелось нянчиться. "Теперь у меня есть и дополнительный заработок, и ребенок, который для меня как свой, — говорит она. — И время есть: я работаю дважды в неделю по пять-семь часов. Успеваю ходить в театры, в консерваторию. Я специально выбирала семью с маленьким ребенком: со школьной программой я не дружу. Мамочки обычно хотят, чтобы следили и за уроками, а меня обмануть будет слишком просто".
Я специально выбирала семью с маленьким ребенком: со школьной программой я не дружу Любовь Юрьевна
Работа Любови Юрьевны — это классическая работа няни: кормить, играть, гулять и заботиться, чтобы мама могла "проветриться". "У нас очень активный мальчик. Мы отрываемся по полной — можем и поползать, и камешки покидать, и заборчик потрогать, — рассказывает она. — Мама разрешает нам пачкаться — главное, чтобы песок в рот не взял и не ударился. А есть мамы, которые говорят: ой, комбинезончик испачкал, куда ты лезешь, грязно… Это — ребенок. Особенно если это мальчик. Он должен всюду лазить".
В школе "бабушек и дедушек на час" учат: надо растить ребенка так, как считает нужным мама. Если взгляды на воспитание кардинально расходятся, лучше поискать других клиентов. Иногда одной семье бабушка не подходит, а в другой на нее молятся. Но если родители делают явное "не то" (например, бьют своего ребенка), можно вежливо спросить их, почему они так грубы. Кто-то сразу напишет на "бабушку"-советчицу жалобу. А кто-то прислушается. У Любови Юрьевны три главных ограничения: она не будет работать там, где пьют или курят, не пойдет к "особенным детям" — слишком много эмоций — и в многодетную семью. "Я хочу поработать в удовольствие. Много ребят я не потяну, — говорит она. — А некоторые так любят детей — им чем больше, тем лучше".
Я не желаю бабушкам, чтобы они зарабатывали на этом деньги. Я желаю им, чтобы они были востребованы и любили чужих детей — может, не как своих, но почти так же Любовь Юрьевна
Любовь Юрьевна считает, что нельзя становиться "бабушкой на час" только из желания заработать. Нормально, когда оно есть, но только как приложение к желанию нянчиться. "Дети этого не простят. Они очень чувствуют взрослых. Если ребенок настороженно относится к человеку, начинает при нем капризничать или замолкает, однозначно что-то не так в отношении взрослого к этому ребенку, — говорит она. — Есть бабушки, которые просто не переносят детей: раздражает их писк, крик, что они просят что-то… Я не желаю бабушкам, чтобы они зарабатывали на этом деньги. Я желаю им, чтобы они были востребованы и любили чужих детей — может, не как своих, но почти так же".
Александр Анатольевич и его американские внуки
Александр Анатольевич стал "дедушкой-няней" задолго до появления сервиса "Бабушка на час". "Я не мог найти работу, а жена была помощницей бизнесвумен из Соединенных Штатов, — рассказывает Александр Анатольевич. — Элизабет удочерила двух русских девочек. А еще у нее было четыре кота и большая квартира. Надо было убираться и с ребенком гулять. Я решил помочь жене. Дети меня приняли, и я втянулся".
В субботу встанем иной раз, смотрим друг на друга — ну нечего делать! Звоним: "Элизабет, не хочешь съездить на шопинг?" Она: "Сейчас!" И прямо в пижамах их привозила Александр Анатольевич
Русских дочек американской леди супруги помогали растить десять лет. Элизабет доверяла им даже свои кредитные карточки. "Она представляла нас так: "наша русская семья", — смеется Александр Анатольевич. — Ее в школе обо мне спрашивали: "Это шофер?" Она отвечала: "Это русский дедушка".
У старшей девочки была форма ДЦП, у младшей — больные почки: во время беременности ее мама проходила химиотерапию, лечилась от рака. Супруги не хотели расставаться с "внучками" даже в выходные. "В субботу встанем иной раз, смотрим друг на друга — ну нечего делать! — вспоминает Александр Анатольевич. — Звоним: "Элизабет, не хочешь съездить на шопинг?" Она: "Сейчас!" И прямо в пижамах их привозила. Мы их уже переодевали, кормили".
Четыре года назад Элизабет с дочками уехали из России. Теперь "бабушка и дедушка" приезжают в гости в США на каникулы. У супругов два взрослых сына, но родных внуков пока нет. "Они считают, им еще рано. Не будем же заставлять, — рассказывает Александр Анатольевич. — Хотя мы им говорим: женитесь, рожайте и гуляйте, ездите по миру. А ребенка нам отдавайте спокойно".
Вот есть мама, папа и ребенок. Дедушка-бабушка, может, в другом городе живут. Муж и жена сидят дома. А хочется и в кино, и к друзьям. Муж задержался после работы с друзьями, кофе попил. Приходит к жене, она ему: ты такой-сякой, я с ребенком, а ты с друзьями! И дело доходит до развода очень часто Александр Анатольевич
В ожидании своих внуков Александр Анатольевич стал "дедушкой на час". Сейчас у него двое подопечных из разных семей: двухлетняя Ева и Влад, которому чуть больше года. Он работает по звонку, без четкого графика. Получается около 12 часов в неделю. Говорит, что мог бы работать и больше, но откликаться хочется не на все предложения. Где-то нужна помощь по дому, а Александр Анатольевич не любит гладить. Где-то клиенты жадничают — хотят, чтобы "дедушка" пользовался собственной машиной, а ее обслуживание в счет не включают. А иногда по одному телефонному разговору ясно, что в семью лучше даже не соваться: "Муж и жена развелись, и муж говорит: "Жена иногда приезжает, ну, мы с ней деремся". А дочь с ним не разговаривает старшая. Там можно в такую попасть кутерьму!"
Александр Анатольевич уверен, что их сервис нужнее молодым семьям, чем самим сотрудникам. "Вот есть мама, папа и ребенок. Дедушка-бабушка, может, в другом городе живут, — говорит он. — Муж и жена сидят дома. А хочется и в кино, и к друзьям. Муж задержался после работы с друзьями, кофе попил. Приходит к жене, она ему: ты такой-сякой, я с ребенком, а ты с друзьями! И дело доходит до развода очень часто. Из-за таких мелочей".
Александра Анатольевича любят не только подопечные, но и просто чужие дети, которые встречаются во дворе. "Однажды к нам с Евой в песочнице подошел мальчик лет четырех. Я говорю: "Ну, давай играть". А Ева — собственница. Заревновала и увела меня, — смеется он. — Через несколько дней мама Евы пошла с ней на площадку сама. Возвращается, говорит: "Ко мне подходит мальчик, спрашивает: а почему дедушки нет?"
Когда я работаю, я стараюсь как бы сам стать ребенком Александр Анатольевич
Активный ребенок легко может вымотать даже 30-летнего. И физически пенсионерам с детьми бывает непросто. "Есть такие ребята — домой приходишь от них и падаешь, — говорит Александр Анатольевич. — Но когда я работаю, я стараюсь как бы сам стать ребенком. Я не говорю им: сиди, играй. А сам вовлекаюсь в игру".
Бэлла Волкова, Ольга Махмутова