Школьники и педагоги России и Норвегии очистили берег Кольского залива в Мурманске

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Акция по уборке мусора на побережье Кольского залива с участием школьников и педагогов из России и Норвегии прошла в Мурманске. Мероприятие состоялось в рамках российско-норвежского проекта "Фенология Северного Калотта", - сообщает в среду пресс-служба поддержавшей акцию Кольской ГМК (входит в "Норникель").

"Участниками акции по уборке берегов Кольского залива стали около 90 школьников и учителей Мурманской области и приграничной норвежской губернии Финнмарк", - говорится в сообщении.

Первой точкой экологического десанта стал левый берег Кольской залива, в районе поселка Минькино. Участники проекта при поддержке волонтеров "Норникеля" привели в порядок около километра прибрежной полосы. Собрано более 600 мешков мусора, который сортировали на пластиковые и другие отходы для дальнейшей переработки и утилизации. Затем экологическая акция продолжилась на другой стороне Кольского залива, в прибрежной полосе Мурманска.

В рамках международной программы под руководством ученых российского заповедника "Пасвик" и Норвежского института биоэкономических исследований "Сванховд" школьники двух стран последние 15 лет по обе стороны границы проводят наблюдения за сезонными изменениями в окружающей среде, выполняют исследовательские работы и помогают природе. Одно из основных направлений международного проекта в последние годы - изучение проблемы пластикового мусора на морском побережье. В 2016 году школьники приводили в порядок береговую линию в районе норвежского города Вадсё, в этом году пришла очередь Мурманска.