В Сочи объявлено предупреждение об опасности смерчей

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение об опасности образования смерчей над морем, а также сильных осадках, которые могут привести к затоплениям, объявлено в Сочи. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации города.

"В ближайшие… три часа с сохранением до конца дня 27 сентября, а также утром и днем 28 сентября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении мэрии Сочи.

В городской администрации также добавили, что в течение ближайших двух суток в Сочи ожидаются сильные дожди, локальные ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, резкие подъемы уровня воды. Возрастает риск схода селей.

Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности, воздержаться от походов в горы и отдыха у воды.