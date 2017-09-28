Самолет МЧС России доставил в Мексику гуманитарную помощь

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил 35 т гуманитарной помощи для населения Мексики, пострадавшего от сильного землетрясения. Помощь оказывается в соответствии с запросом мексиканского правительства и поручением правительства РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В Акапулько прибыл самолет Ил-76 МЧС России, который доставил продукты питания, палатки и предметы первой необходимости общим весом 35 т", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков направил главе МВД Мексики Мигелю Антелю Осорио Чонгу телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и заявил о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, имевшего место 19 сентября.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

В результате землетрясения погибли более 300 человек, обрушились более 40 зданий, более 5 тыс. зданий повреждены. Без энергоснабжения остались 4 млн человек. Пострадали более 2 тыс. человек.