NYT: на аукционе за рекордную сумму продан экземпляр сценария "Завтрака у Тиффани"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Принадлежавший Одри Хэпберн рабочий сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" (Breakfast at Tiffany's, 1961) ушел в среду с молотка на аукционе британского дома Christie's за рекордные £632 тыс. 750 (около $847 тыс.). Покупателем 140-страничного сценария с пометками актрисы стала ювелирная компания Tiffany&Co, пишет газета The New York Times (NYT).

"Завтрак у Тиффани" - культовая работа в истории кинематографа, и мы гордимся, что нам удалось получить этот важный сценарий для наших дорогих архивов, чтобы отдать дань наследию Tiffany's в массовой культуре", - приводит издание заявление представителя компании.

Как сообщает NYT, в Christie's отметили, что данная сумма стала рекордной для выставляемого на торги сценария. Оценочная стоимость лота составляла £60-90 тыс. (около $77-11 тыс.).

"Завтрак у Тиффани" - фильм режиссера Блейка Эдвардса, являющийся экранизацией одноименного романа писателя Трумена Капоте. Одри Хепберн, исполнившая в киноленте роль Холли Голайтли, за работу в картине получила номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".