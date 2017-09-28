США направят корабль-госпиталь к берегам Пуэрто-Рико

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американские военные направят к берегам серьезно пострадавшего от урагана "Мария" Пуэрто-Рико корабль-госпиталь ВМС США Comfort. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства обороны Соединенных Штатов.
"Северное командование [ВС США] направляет средства для оказания медицинской помощи, санитарные машины, оно также запросило, чтобы корабль-госпиталь USNS Comfort готовился к отправке. Судну на это требуется от 72 до 96 часов", - информировали в Пентагоне. На данном корабле имеются возможности для оказания первой помощи, стационарного лечения и проведения хирургических операций.
"Мария" стала уже вторым после "Ирмы" разрушительным ураганом, обрушившимся в течение последних недель на Пуэрто-Рико, которое пребывает в состоянии тяжелого экономического кризиса. Жертвами "Марии" в странах Карибского бассейна стали, по последним данным, около 60 человек. В начале сентября в результате прохождения "Ирмы" на Карибах погибли более 40 человек.