Белоруссия направит на фестиваль молодежи в Сочи делегацию в составе до 300 человек

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МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация Белоруссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи будет состоять из 300 человек, на форуме белорусская сторона представит национальную экспозицию. Об этом говорится в постановлении правительства республики, подписанном премьер-министром Андреем Кобяковым и опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале.
"Принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, проводимом в Сочи (Российская Федерация) с 14 по 22 октября 2017 года, делегации Республики Беларусь численностью до 300 человек", - отмечается в документе.
Решением правительства обязанности руководителя делегации на фестивале возложены на министра образования Игоря Карпенко. В постановлении говорится, что на форуме в Сочи будет представлена коллективная национальная экспозиция, которую организует Белорусская торгово-промышленная палата.
Она ориентирована "на популяризацию страны, ее достижений в области промышленности, культуры, молодежной политики и туризма", заявила ранее начальник управления по делам молодежи министерства образования Татьяна Симановская.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.