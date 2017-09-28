Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоруссия направит на фестиваль молодежи в Сочи делегацию в составе до 300 человек

Общество
28 сентября, 8:05 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, сентября. /ТАСС

Отмечается, что на форуме будет представлена коллективная национальная экспозиция, которую организует Белорусская торгово-промышленная палата

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация Белоруссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи будет состоять из 300 человек, на форуме белорусская сторона представит национальную экспозицию. Об этом говорится в постановлении правительства республики, подписанном премьер-министром Андреем Кобяковым и опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале.

"Принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, проводимом в Сочи (Российская Федерация) с 14 по 22 октября 2017 года, делегации Республики Беларусь численностью до 300 человек", - отмечается в документе.

Решением правительства обязанности руководителя делегации на фестивале возложены на министра образования Игоря Карпенко. В постановлении говорится, что на форуме в Сочи будет представлена коллективная национальная экспозиция, которую организует Белорусская торгово-промышленная палата.

Она ориентирована "на популяризацию страны, ее достижений в области промышленности, культуры, молодежной политики и туризма", заявила ранее начальник управления по делам молодежи министерства образования Татьяна Симановская.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Персоны
Кобяков, Андрей Владимирович
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб
2
Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-Зор
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
Зрители встретили кинокартину Пиманова "Крым" бурными аплодисментами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама