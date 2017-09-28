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Глава Киргизии призвал преодолеть волну экстремизма через культуры и традиции государств

Общество
28 сентября, 9:28 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 28, сентября. /ТАСС

По мнению Алмазбека Атамбаева, некоторые религиозные толкования не учитывают реалии современного мира

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БИШКЕК, 28 сентября. /ТАСС/. Развитие национальной культуры и традиций может помочь государствам в противостоянии религиозному экстремизму и терроризму. Такое мнение высказал в четверг в Бишкеке президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время международной конференции "Ислам в современном светском государстве".

"Нынешняя волна экстремизма и терроризма, прикрывающаяся религиозными лозунгами, может быть преодолена через укрепление национальных государств, сохранение ими собственной культуры, языка и самобытности", - считает он. По его мнению, ислам никого не обязывает "использовать религиозную атрибутику", не навязывает свои идеи и веру и "не приводит к единой догме вопросы поклонения".

"Тем более не должны навязываться под видом ислама образ жизни, обычаи, одежда и культура мусульман других стран", - полагает глава киргизского государства. Поскольку подобные попытки могут привести к "расколу в обществе, повышению напряженности и конфликтам".

"В современном мире имеют место толкования исламских канонов, не учитывающие исторический контекст времени, когда они были ниспосланы. Тем более, они не учитывают реалии современного мира", - сказал Атамбаев. Такие идейные разногласия используются радикальными и экстремистскими группами, которые под прикрытием религиозной риторики "сеют смуту, совершают террористические акты, провоцируют конфликты, в том числе вооруженные".

"Ни одна страна мира не застрахована от подобной деструктивной деятельности", - считает глава киргизского государства.

В проходящей в Бишкеке международной конференции принимают участие ученые-эксперты, теологи и исламоведы из 19 стран мира. Целью мероприятия является обмен опытом взаимодействия национальных государств и религии.

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