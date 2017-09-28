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До 10 тыс. человек в России не имеют гражданства

Общество
28 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Речь идет о лицах, у которых нет никаких документов, а законодательная база не позволяет такие документы выдать, отметили в МВД

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. человек в России официально не имеют гражданства, в реальности эта цифра может доходить до 10 тыс., сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"В настоящее время на территории РФ имеется определенное количество лиц, не являющихся гражданами РФ и не имеющих никакого иного правового статуса. Официально таких лиц около 4,5 тыс., но в реальности это может быть около 10 тыс. человек", - сказал он.

Замминистра отметил, что речь идет о лицах, не имеющих никаких документов, а законодательная база не позволяет им эти документы выдавать.

"В частности, это касается граждан, которым паспорт гражданина РФ был выдан после 2001-2002 годов, и признано, что российское гражданство было ими приобретено с нарушениями. Это лица, которые постоянно проживали на территории РФ, но не имеющие документов, которые могут подтвердить их личность, лица, ведущие асоциальный образ жизни, а также не имеющие никакого статуса или имеющие неснятую судимость. Возникает вопрос о том, что с ними делать", - отметил замглавы МВД.

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