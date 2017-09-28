ПФР в 2017 году направил более 525 млн рублей на строительство 10 социальных объектов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более полумиллиарда рублей направил Пенсионный фонд России (ПФР) в 2017 году на строительство и реконструкцию 10 социальных объектов в регионах, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба ПФР.

«В 2017 году ПФР продолжает предоставлять субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на региональные социальные программы. Распределено субсидий на общую сумму 1 млрд рублей, из них на строительство 10 объектов организаций социального обслуживания – 525,1 млн рублей», - говорится в сообщении фонда.

В ведомстве уточнили, что более 80 млн рублей направлено в Чеченскую Республику на завершение строительства детского дома-интерната, на строительство психоневрологического интерната в Республике Крым более 110 млн рублей, около 90 млн рублей на реконструкцию дома-интерната для престарелых в Ростовской области, на строительство пансионата для инвалидов в Самарской области около 80 млн рублей и так далее.

Также около 400 млн рублей ПФР направил на ремонт организаций социального обслуживания, на приобретение технического оборудования и автотранспорта для мобильных бригад. Порядка 50 млн рублей израсходовано на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и столько же заложено на оказание адресной социальной помощи пострадавшим в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, добавили в Пенсионном фонде России.

Ранее сообщалось, что примерно такая же сумма в размере 1 млрд рублей запланирована в проекте бюджета ПФР на 2018 год. Как пояснили ТАСС в фонде, деньги будут направлены на софинасирование социальных программ регионов.