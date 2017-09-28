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Делегация Ямала представит в Москве проект реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

Общество
28 сентября, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Правительство ЯНАО объявило соответствующий конкурс 25 июля

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представит проект реконструкции аэропорта Нового Уренгоя - крупнейшего города региона - в рамках программы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"Сегодня команда ЯНАО представляет в рамках этой программы проект реконструкции аэропорта Новый Уренгой на базе заключения концессионного соглашения с частным инвесторам. Программа проходит на базе РАНХиГС уже второй год. Ее главная цель - обмен лучшими российскими и международными практиками улучшения инвестиционного климата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что правительство ЯНАО объявило соответствующий конкурс 25 июля, в качестве его участников заявились компании двух крупнейших аэропортовых холдингов России - "Ренова" и "Новапорт".

"Согласно условиям конкурса, на первом этапе реконструкции частный инвестор должен построить новое здание аэровокзала, модернизировать взлетно-посадочную полосу, обеспечить аэропорт телескопическими трапами. В результате его пропускная способность вырастет с текущего показателя 150-200 человек в час до 800. После окончания модернизации взлетно-посадочной полосы воздушная гавань сможет принимать все типы среднемагистральных пассажирских самолетов. Срок проведения реконструкции - ближайшие 3,5 года, объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем - возвращаются в собственность округа", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта необходимо около 6 млрд рублей. В аэропорт Нового Уренгоя осуществляет рейсы более чем по 40 направлениям. Пассажиропоток в 2016 году составил порядка 900 тыс. человек.

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