Ивановская дума увеличила прожиточный минимум для пенсионеров на 6,1%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы на очередном заседании приняли закон об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 6,1% с начала 2018 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

Законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров внес на обсуждение губернатор региона Павел Коньков. "Депутаты Ивановской областной думы установили прожиточный минимум пенсионера на 2018 год. Его величина составляет 8460 рублей, что на 6,1% выше значения текущего года", - говорится в сообщении.

Все неработающие пенсионеры региона, пенсия которых будет ниже этой суммы, будут получать доплату из областного бюджета. По данным региональных властей, в текущем году такие доплаты в Ивановской области получают порядка 29 тыс. пенсионеров.

По словам председатель областной думы Виктора Смирнова, "рост прожиточного минимума почти вдвое превышает сложившийся в России уровень инфляции, который за период с января по август текущего года составил 1,82%, а в годовом исчислении - 3,29%", добавили в пресс-службе.