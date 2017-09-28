"Российский учебник" будет сотрудничать с разработчиком "Мобильной электронной школы"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" и компания "Мобильное электронное образование" ("МЭО"), которая является разработчиком "Мобильной электронной школы", объединят усилия по разработке электронных системных решений для школ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Российского учебника".

"Корпорация "Российский учебник" и компания "Мобильное электронное образование" на площадке Международной конференции EdСrunch 2017 договорились о партнерстве. Условия соглашения предусматривают реализацию совместных проектов по созданию современных электронных сервисов и образовательных ресурсов, обеспечивающих доступ всем обучающимся к качественному образованию с учетом индивидуальных запросов и возможностей каждого ребенка", - отметили в пресс-службе.

"Создавая качественные цифровые инновационные решения и объединяя наш опыт и экспертизу совместно с компанией "Мобильное электронное образование", мы сможем улучшить сервис для педагогов, обучающихся и их семей, предоставив богатейший выбор учебных материалов и современных образовательных решений", - цитирует пресс-служба "Российского учебника" слова гендиректора компании Александра Брычкина.

"Сотрудничество с "Российским учебником" расширит диапазон возможностей компании по распространению современного электронного образования в России", - добавил гендиректор "МЭО" Александр Кондаков.

Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана-Граф", а также цифровая образовательная платформа "Lecta". Сегодня издательская корпорация "Российский учебник" обладает самым крупным портфелем учебников, включенных в Федеральный перечень - 485 наименований (около 38%).

Компания "Мобильное электронное образование" - разработчик образовательной онлайн-системы "Мобильная электронная школа" - позволяет самостоятельно или совместно с педагогом заниматься по школьной программе, готовиться к итоговой аттестации, расширять или углублять свои знания по отдельным предметам. Обучение организуется по индивидуальному плану в образовательной онлайн-системе, включающей онлайн-курсы по школьным предметам с 1 по 11 класс, комплексы подготовки к госэкзаменам и так далее.