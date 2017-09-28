Открытие Керченской переправы планируется во второй половине дня 29 сентября

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, предположительно, возобновит работу во второй половине дня в пятницу, когда улучшатся погодные условия в районе Керченского пролива. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Керченская переправа является единственной транспортной артерией, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией. В понедельник вечером она приостановила работу из-за шторма и сильного ветра, скорость которого достигает 27 м/с.

"Прогноз погоды на следующие сутки благоприятный, открытие паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября", - говорится в сообщении.

По последним данным МЧС, в порту Кавказ на трех накопительных площадках открытия переправы ждут 335 легковых автомобилей, 83 автобуса, 116 "Газелей" и 80 грузовых фур. Ранее сообщалось, что на утро четверга у переправы с обеих сторон скопились более 2,7 тыс. автомобилей.

По информации МЧС, в настоящее время в порту Кавказ порывы ветра достигают 23 м/с. Для находящихся около переправы людей предусмотрено три стационарных пункта обогрева, 16 точек общественного питания, три медпункта, детская игровая комната, 20 душевых кабинок, организована работа полевых кухонь и выдача горячего чая.