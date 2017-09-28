Регионы РФ предлагают изменить "специализации" в концепции новой ФЦП по развитию туризма

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Регионы России предлагают изменить свои туристические "специализации" в концепции новой федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма (ФЦП) на 2019-2025 годы. Об этом на заседание экспертного совета по туризму при Комитете СФ рассказала руководитель проекта Туристская ассоциация регионов России Светлана Ануфриенко.

"У направления "Каспий" [республика Дагестан] специализация заявлена как "морские круизы с санаторно-курортными программами с элементами пляжного туризма". Предложение: изложить в редакции "морские круизы с санаторно-курортными и культурно-познавательными программами с элементами пляжного туризма". <...> На самом деле таких предложений очень много", - сказала Светлана Ануфриенко.

Список регионов и их предложения по изменению "специализаций", которое позволило бы им более полноценно развивать сферу туризма в рамках реализации ФЦП, Ануфриенко пообещала представить экспертному виду в письменном виде.

В настоящее время действует ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации", которая реализуется с 2011 по 2018 годы. В этом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение по разработке проекта концепции федеральной целевой программы, предусматривающей реализацию с 2019 года мероприятий по созданию туристических кластеров, приоритетных проектов в сфере туризма, продвижению российского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, повышению качества туристских услуг.

Для разработки концепции ФЦП после 2018 года в Минкультуры России создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли Ростуризм, Минэкономразвития России, Минфин России, а также субъекты РФ.