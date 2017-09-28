Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена

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Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышенаОбщество 28 сентября, 16:56
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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Размер минимальной пенсии в Москве следует повысить, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"Минимальная пенсия, установленная в Москве, она выше той, которая положена в соответствии с федеральным законом. Тем не менее, что произошло: индексация пенсии на федеральном уровне была меньше в последние годы, а инфляция была выше", - сказал Собянин на встрече с активом ветеранской общественности.
По его словам, реальные доходы пенсионеров в последние годы начали снижаться. "Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия, но, не дожидаясь этого, я считаю, нам надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве. Насколько увеличить, давайте вместе подумаем", - обратился мэр к ветеранам.
Он предложил создать рабочую группу с участием ветеранов и выработать оптимальный вариант. "Так, чтобы к 10-му числу (октября) мы подошли, четко представляя, какой объем из бюджета выделить, чтобы обеспечить нормальную минимальную пенсию по Москве", - пояснил глава города.
Он напомнил, что это касается более 1 млн москвичей, которые будут получать дополнительную доплату. "Это очень важная история", - резюмировал Собянин.