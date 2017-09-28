Никифоров не видит ничего критического в ситуации с несертифицированными серверами Google

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не видит ничего критического в ситуации с несертифицированными в России серверами Google и полагает, что даже в случае их демонтажа или отключения скорость просмотра видео, например, на популярном сервисе YouTube, замедлится незначительно. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров на заседании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Данную проблему поднял член думского комитета по информполитике Антон Горелкин. "В России в сетях наших провайдеров стоят серверы Google, там хранятся копии самой востребованной информации, чтобы ее не качать из Америки", - напомнил он, указав, что это значительно ускоряет интернет для пользователей. "Роскомнадзор потребовал сертифицировать или снять эти серверы, провайдеры против, так как в законе данный тип оборудования не прописан вообще", - отметил парламентарий. "А если давление на Google продолжится, он просто снимет свои серверы, и у нас ни один ролик с YouTube невозможно будет посмотреть", - предупредил он, поинтересовавшись позицией министерства по этому поводу.

"Я думаю, что все равно он [сервис] продолжит [работать], и вряд ли абоненты ощутят какое-то принципиальное изменение, - ответил Никифоров. - Другое дело, действительно, в вопросе правоприменения". "Мы в курсе этой истории, там просто надо внимательно посмотреть с точки зрения того, как и где их [серверы] конкретно размещают", - пояснил он, напомнив, что "обязательная сертификация касается определенных компонентов оборудования, входящего в узел связи".

"Здесь, как говорится, дьявол в деталях. Где и как установлено это оборудование, к чему и как оно подключено", - продолжил министр. "Если оператор связи считает требование неправомерным, поверьте, операторы живут в конкурентной среде, у них достаточно юристов и прочих сил для того, чтобы легко оспорить неправомерность такого предписания, - считает он. - Но если, действительно, сертификация требуется, нужно использовать сертифицированное оборудование".

"Поэтому, я думаю, в каждом конкретном случае надо внимательно разбираться, операторы могут это сделать и неправомерные требования выполнять не будут", - убежден Никифоров. "Но никакой критической ситуации в этом нет", - подчеркнул он, добавив, что, если Роскомнадзор обратил на это внимание, значит, были на это основания.

"Я уверен, что пользователи, в том числе этого интернет- сервиса, точно не пострадают. А если кто-то будет вынужден что-то временно демонтировать или отключить… просто интернет так устроен, что информация пойдет немного каким-то другим путем. Ну, будет это происходить на полсекунды дольше, ничего драматического в этом не произойдет", - полагает глава Минкомсвязи.