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Сопредседатель: российско-итальянский форум служит укреплению гуманитарных связей

Общество
28 сентября, 21:46 UTC+3 РИМ РИМ 28, сентября. /ТАСС

В рамках этого формата планируется осуществить ряд крупных проектов

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РИМ, 28 сентября. /ТАСС/. Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ служит укреплению гуманитарных связей двух стран, в рамках этого формата планируется осуществить ряд крупных проектов. Об этом заявил в четверг вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, сопредседатель Форума-диалога Владимир Дмитриев, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Руководство России и Италии придает большое значение гуманитарному международному сотрудничеству. Деятельность Российско-итальянского форума-диалога является примером плодотворного сотрудничества институтов гражданского общества наших стран. Являясь естественными союзниками и партнерами, мы должны извлечь максимум из прилагаемых усилий по укреплению двусторонних связей между Россией и Италией", - подчеркнул Владимир Дмитриев. Он сообщил, что 2 октября в Риме состоится очередная встреча сопредседателей форума-диалога, который с итальянской стороны возглавляет известная общественная деятель и представитель итальянских деловых кругов Луиза Тодини.

Как рассказал Дмитриев, наряду с новыми проектами планируется обсудить вопрос о скорейшем возвращении к тому формату работы, который имел место до 2013 года. "Речь идет о формате, при котором раз в год проходит ключевое мероприятие - двустороннее заседание Российско-итальянского форума-диалога. В нем задействованы представители всех срезов гражданского общества двух стран, от представителей делового сообщества до общественных деятелей, СМИ, ВУЗов и интеллигенции. Хотелось бы проводить двусторонние заседание без традиционной привязки к межгосударственным консультациям или визитам", - предложил Дмитриев.

Действующие и новые проекты

Он уточнил, что после возникновения напряженности в отношениях между РФ и ЕС вследствие украинского кризиса, российско-итальянское сотрудничество под эгидой форума-диалога не замораживалось. "Количество мероприятий по линии взаимодействия по гуманитарному и культурному двустороннему сотрудничеству, научному обмену сохранилось, более того, были найдены новые точки соприкосновения, в частности, в сфере взаимодействия РПЦ и Римско-католической церкви. Первая встреча представителей христианских церквей состоялась в Москве в январе 2017 года, сейчас начинается проработка вопроса второй встречи, которую мы ожидаем в начале 2018 года теперь уже на итальянской стороне", - рассказал Дмитриев.

Среди проектов форума-диалога - создание при участии Российско-итальянского центра при Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. "По нашему мнению, такой фонд способен вовлечь в орбиту своей деятельности существенную часть актива форума-диалога с российской и итальянской стороны и стать практической площадкой для развития сотрудничества предпринимателей двух стран", - разъяснил Дмитриев.

Он напомнил, что буквально в эти дни в Милане проходит "Российская культурная миссия", традиционный фестиваль, который входит в программу официальных мероприятий форума-диалога. "Вместе с тем, такие проекты, при всей своей успешности, носят точечный характер. Требуется систематизировать и в дальнейшем осуществлять нашу совместную деятельность, в первую очередь, регулярно "сверяя часы" с итальянскими коллегами. Поэтому наше предложение о возвращении к схеме ежегодного двустороннего заседания Форума-диалога в расширенном составе сейчас как никогда актуально", - подчеркнул Владимир Дмитриев.

Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в 2004 году. Владимир Дмитриев стал его сопредседателем в сентябре 2009 года.

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